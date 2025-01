Prefeitura de Suzano intensifica trabalhos de cuidado em praças e jardins

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, intensificou os trabalhos que visam o cuidado em praças e jardins da cidade na primeira quinzena deste ano. Os serviços, realizados em 22 locais até o momento, têm como objetivo mantê-los limpos e garantir a segurança dos munícipes e comerciantes que circulam diariamente por esses espaços, bem como evitar a proliferação de pragas urbanas nesta época do ano, caracterizada pelo aumento de chuvas.

Os trabalhos incluem a roçagem do mato alto, poda de arbustos pequenos, capinação e pintura das bases das academias, guias e bancos e retirada de resíduos que podem colaborar para o desenvolvimento de ratos, baratas e aranhas. Nos primeiros 15 dias, a atuação da pasta se concentrou em praças dos bairros Jardim Casa Branca, Vila Maluf, Jardim Quaresmeira, Jardim Imperador, Parque Maria Helena, Cidade Edson, Jardim São José, Jardim Colorado, Cidade Boa Vista, Jardim Vitória e Centro.

Além das praças, também foram beneficiados alguns jardins administrados pela prefeitura, como o do Centro de Convivência, da Vila Figueira; o do Centro Dia do Idoso (CDI) Joaquim Pinto Filho, do bairro Cidade Boa Vista; e o do Centro Cultural Monteiro Lobato, que fica no Jardim Colorado.

O secretário de Meio Ambiente, André Chiang, explicou que a pasta estabeleceu um cronograma de cuidado destes locais que deve ser mantido até o mês de março. “A ideia é alcançar o máximo possível de praças e jardins. Os locais estão pré-estabelecidos, mas há a necessidade de antecipar alguns deles por conta de serem demandas mais urgentes. Dos 22 pontos já beneficiados, vários estavam previstos para receberem os trabalhos nas próximas semanas. O cronograma, apesar de já ter bairros definidos, é volátil e pode sofrer alteração conforme seja necessário”, declarou.

Além dos bairros já citados, outros devem receber os trabalhos até o final do mês, como Jardim Monte Cristo, Cidade Miguel Badra, Jardim das Flores e Chácara Faggion. No início de fevereiro, a Secretaria de Meio Ambiente deve priorizar a região norte, especialmente praças que ficam nos bairros Sesc, Cidade Boa Vista, Jardim Fernandes, Jardim Alterópolis, Jardim Revista, Jardim Europa, Jardim Gardênia Azul e Jardim Margareth.