Prefeitura de Suzano recebe doação de terreno para posto de segurança

A Prefeitura de Suzano recebeu, na manhã desta quinta-feira (2), a doação de um terreno de 375 metros da Genea Construtora, onde deve ser construída uma base da Polícia Militar (PM) ou da Guarda Civil Municipal (GCM). Esse processo teve início há cerca de 20 anos e agora foi certificado, com a escritura do espaço passada para o nome da Prefeitura.

Inicialmente, o pedido era apenas por uma área do terreno para a instalação de um posto da Polícia Militar. A empresa concordou, colaborou com o projeto e chegou a concluir a obra. Por volta de 2014, o posto foi inaugurado, mas acabou sendo desativado, já que o modelo de trabalho da PM havia mudado e aquele formato não era mais adequado. Posteriormente, o espaço passou a abrigar a base da GCM, mas durante todo esse período a documentação do local não havia sido regularizada, até o momento.

Segundo o prefeito Pedro Ishi, o terreno está situado em um local estratégico, com divisas para os municípios de Poá, Ferraz de Vasconcelos e Tiradentes. “Ali é um local muito importante e agora vamos poder começar a incluir algumas tecnologias naquele espaço. O Smart Sampa, programa de reconhecimento facial já instalado em algumas áreas de Suzano, deve ter uma base no espaço também, incluindo uma câmera de monitoramento equipada, também, com inteligência do muralha”, explicou.

Para o empresário Mário Fernandes, dono da Genea Construtora, a contrapartida é válida e honesta. “Toda construtora tem a obrigação de oferecer contrapartidas quando implanta um empreendimento, porque de repente você leva 300 ou 400 famílias para uma região que já tem sua escola, creche e posto de saúde funcionando. No caso de Suzano, além dessa responsabilidade, sempre tivemos um vínculo afetivo com a cidade. Por isso, quando foi feito o pedido de um terreno para o posto policial, aceitamos de forma tranquila”, afirmou. Ele ainda destacou que: “Nunca negamos contrapartidas e já chegamos a investir mais de R$ 1 milhão em obras desse tipo. Esse trabalho só é possível graças ao acompanhamento e à parceria da Prefeitura e das secretarias envolvidas.”