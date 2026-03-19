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Jornal Diário de Suzano - 19/03/2026
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Cidades

Prefeitura explica cobrança da taxa de lixo em terrenos vazios em Suzano

Esclarecimento foi divulgado após reclamações de moradores da Quinta Divisão e do Jardim Brasil

19 março 2026 - 08h00Por Danielly Miguel - Da Reportagem Local
- (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Prefeitura informou que a Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos pode ser cobrada também de terrenos vazios, desde que estejam localizados em áreas atendidas ou potencialmente atendidas pelo serviço público de coleta e destinação de resíduos. O esclarecimento foi divulgado após reclamações de moradores da Quinta Divisão e do Jardim Brasil.

Segundo a Secretaria Municipal de Finanças, a cobrança não está vinculada exclusivamente à geração efetiva de resíduos por uma propriedade. De acordo com a pasta, a medida segue o que estabelece a Lei Federal nº 11.445/2007, atualizada pela Lei nº 14.026/2020, que institui o Marco Legal do Saneamento Básico, além da regulamentação municipal. A secretaria informou que a taxa pode ser aplicada também a imóveis não edificados, como terrenos vazios, quando localizados em áreas atendidas ou potencialmente atendidas pelo serviço público.

O critério utilizado é a existência de imóvel em área coberta pelo sistema municipal de manejo de resíduos, independentemente de haver construção ou ocupação. De acordo com a prefeitura, o modelo é adotado porque o serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos envolve uma estrutura permanente de coleta, transporte, tratamento e destinação final. A manutenção desse sistema, segundo a administração municipal, beneficia todo o conjunto de imóveis inseridos na área urbana atendida.

Moradores da Quinta Divisão e da Rua Rosário Gomes Triguilho, no Jardim Brasil, relataram que o caminhão de coleta não passa regularmente em algumas vias ou não consegue acessar determinados pontos, mesmo com a cobrança da taxa.

Sobre a situação, a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos informou que os caminhões realizam o serviço em todos os bairros da cidade conforme o cronograma estabelecido. A pasta também comunicou que acionou a empresa responsável pela coleta para intensificar as atividades nos locais citados, a fim de garantir que nenhuma residência fique sem atendimento.

 

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