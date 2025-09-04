Prefeitura realiza vistoria em 140 vans do transporte complementar até 12 de setembro

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana está realizando a vistoria periódica das 140 vans do transporte complementar que atendem a cerca de 40 mil munícipes de todas as regiões da cidade. Por isso, é necessário que os permissionários deste serviço compareçam com seus veículos até sexta-feira da próxima semana (12/09) à sede da pasta, na rua José Corrêa Gonçalves 152, no centro. O trabalho ocorre de segunda a sexta-feira, entre 8 e 17 horas.

No momento da inspeção, são verificadas a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a Certidão de Prontuário, o comprovante de residência, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), o laudo do tacógrafo, a certidão de débitos municipais, o atestado de antecedentes criminais e o seguro de passageiros de todos que trabalham neste serviço. Nos veículos, é realizada a inspeção completa nos itens de segurança, incluindo pneus, carroceria, tacógrafo, bancos, rampa de acessibilidade e iluminação.

A não realização da vistoria ou o não comparecimento pessoal do permissionário impedirá a renovação do alvará, implicando na adoção de medidas administrativas para suspensão das atividades. Já o cumprimento das exigências e adequação às leis de trânsito manterá os permissionários aptos a seguirem com os serviços na cidade.

Vale destacar que, ao mesmo tempo que ocorre a vistoria periódica, as equipes da secretaria continuarão nas ruas para garantir a manutenção das ações de fiscalização do transporte complementar, observando a movimentação das vans e os terminais de passageiros. Esse trabalho é promovido de maneira contínua, para preservar as boas condições de uso desse sistema, evitando irregularidades nas vans, nas linhas que devem ser cumpridas por cada veículo e na documentação dos profissionais.

A vistorias nessas 140 vans que circulam pelos bairros se soma aos trabalhos que já foram desenvolvidos no ano pela pasta junto à frota de táxis, realizados em março, e do transporte escolar que atende aos alunos da rede de educação pública e privada de Suzano, que aconteceram nos meses de janeiro e de julho. Nesses casos, também são avaliados os documentos dos responsáveis e as condições gerais de conservação, incluindo pneus, luzes e assentos dos veículos.

O secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, afirmou que as vistorias permitem que os veículos utilizados pelo transporte complementar circulem com segurança pelas ruas de Suzano. “Nosso trabalho é zelar pelas boas condições das vans, que conduzem milhares de munícipes diariamente. Fazemos as vistorias no período determinado e as fiscalizações ao longo do ano, nas ruas e nos terminais, para que os serviços sejam oferecidos com a qualidade devida”, declarou Galo.