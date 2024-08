Prefeituras esperam ampliação de serviços de água com privatização

As prefeituras da região esperam com a desestatização da Sabesp a ampliação do serviço em mais bairros dos municípios. Os dados são de Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Poá e Arujá.

Atualmente a companhia atende mais de 1,2 milhão de pessoas no Alto Tietê, englobando as cidades de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Suzano, Guararema e Santa Isabel. Em Mogi das Cruzes, a Companhia atende apenas alguns bairros na divisa, a maior parte do município não é operado pela empresa.

O Governo de São Paulo finalizou, no dia 23 de julho, o processo de privatização da Sabesp. O processo teve início em fevereiro do ano passado, após um estudo de viabilidade realizado pelo IFC (International Finance Corporation).

A liquidação da oferta feita no âmbito da privatização, marca o início do novo contrato de concessão assinado em 24 de maio pela Urae-1 (Unidade Regional de Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário Sudeste).

Com o novo contrato já está em vigor a tarifa reduzida. Inicialmente, o valor será 10% mais baixo para as tarifas social e vulnerável, 1% menor para a residencial e 0,5% para as demais categorias.

Além da redução tarifária, um dos objetivos do governo com a privatização é antecipar a universalização dos serviços de água e esgoto de São Paulo de 2033 para 2029. Para isso, está previsto um investimento pela Sabesp de R$ 260 bilhões até 2060, sendo R$ 69 bilhões até 2029. Com a desestatização, o governo estadual arrecadou R$ 14,77 bilhões.

Itaquaquecetuba lidera o ranking com 388.922 pessoas atendidas, em seguida vem Suzano com 301.187; Ferraz de Vasconcelos são 201.888; Poá com 118.636; Arujá tem 94.807; Santa Isabel com 56.527, Biritiba Mirim são 33.768 e Salesópolis com 17.281 pessoas atendidas.

Prefeituras

A expectativa da Prefeitura de Suzano é de que a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) possa continuar promovendo melhorias na cidade, como vêm ocorrendo nos últimos anos, e “faça chegar os seus serviços com qualidade a toda população”.

As premissas da desestatização preveem a antecipação da universalização dos serviços de 2033 para 2029, contemplando 99% dos munícipes com infraestrutura de abastecimento de água e 90% dos moradores com infraestrutura para tratamento de esgoto. O foco da expansão dos investimentos seria a população mais vulnerável que vive em áreas rurais e nos núcleos urbanos informais.

Em Ferraz de Vasconcelos a expectativa é que com a desestatização seja ampliada a oferta de água e esgoto na cidade.

Poá tem 98% do município atendido em abastecimento de água e 96% em coleta de esgoto pela Sabesp. “Uma das prioridades da desestatização é a inclusão da população atualmente não atendida pela companhia”.

Apesar de atender a maioria da população, o acesso à água não existe na Vila São Francisco.

Segundo a prefeitura, as obras de implantação de rede foram iniciadas com previsão de término de 09 (nove) meses. Arujá tem expectativa que com a Universalização do Saneamento até 2029 inclua a cidade.

“Esperamos atender as áreas regularizadas que não estejam impedidas pela legislação vigente do município”.