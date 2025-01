Presidente do Fundo Social de Suzano se reúne com vereadores e fortalece parcerias

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, a primeira-dama Déborah Raffoul, se reuniu nesta sexta-feira (10/01) com o presidente da Câmara, Artur Takayama, e também com o vereador Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG. Os encontros tiveram o objetivo de estreitar laços e alinhar a participação do Poder Legislativo municipal na “Gincana dos Servidores Solidários”.

Junto ao novo presidente da Casa de Leis, Déborah abordou a importância da união entre os poderes Executivo e Legislativo para a elaboração de projetos e políticas públicas voltadas à área social no município, além de reforçar a parceria em campanhas como a “Gincana dos Servidores Solidários”, que será realizada em 31 de janeiro.

Já com o vereador Marcel da ONG, o encontro garantiu diálogo acerca de demandas do gabinete do parlamentar e também sobre os avanços e futuros projetos para Suzano.

“Ao longo dos últimos anos, o Fundo Social manteve uma relação frutífera com Câmara e com diversos outros órgãos e entidades da sociedade civil. Esse movimento vai continuar e será ainda mais fortalecido para que Suzano siga se destacando com ações solidárias e inovadoras para auxiliar as famílias que mais precisam”, reforçou a primeira-dama.

A presidente do Fundo Social ainda destacou que o órgão municipal está empenhado na elaboração de projetos para este mês. “Estamos mobilizados nos preparativos da tradicional ‘Gincana dos Servidores Solidários’ e em outras iniciativas importantes para fortalecer os nossos estoques do Fundo Social. A união e a solidariedade seguirão fazendo a diferença em Suzano”, finalizou.

Gincana

A 4ª edição da “Gincana dos Servidores Solidários” será realizada em 31 de janeiro (sexta-feira), das 11 às 13 horas, no recuo do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501- Centro, Suzano). A ação deverá reunir servidores municipais, da prefeitura e da Câmara, para a arrecadação de fraldas infantis. A iniciativa também vai oferecer um sistema drive-thru, aberto à população, para receber os donativos que serão destinados às famílias suzanenses em situação de vulnerabilidade.