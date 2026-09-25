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Jornal Diário de Suzano - 25/09/2026
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Tempo

Previsão do tempo para sexta-feira (25), em SP: massa de ar seco volta a predominar

Durante a manhã, as temperaturas permanecerão amenas, com possibilidade de formação de nevoeiros e neblinas, principalmente no leste paulista

25 setembro 2026 - 08h00Por Agência SP
Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 15 e 27 graus.Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 15 e 27 graus. - (Foto: Agência SP)

Nesta sexta-feira, dia 25, uma massa de ar seco voltará a predominar sobre grande parte do Estado de São Paulo.

Durante a manhã, as temperaturas permanecerão amenas, com possibilidade de formação de nevoeiros e neblinas, principalmente no leste paulista.

Ao longo do dia, o sol predominará entre algumas nuvens, favorecendo a elevação das temperaturas e a redução da umidade relativa do ar, especialmente no extremo norte paulista, onde os índices poderão ficar próximos de 30%.

No litoral, haverá maior variação de nebulosidade, com baixa possibilidade de ocorrência de chuva isolada e passageira.

Na capital, as temperaturas variam entre 15°C e 27°C. Em Itapetininga, a previsão indica mínima de 14°C e máxima de 27°C.

Em dias de tempo seco, acompanhe a previsão do tempo, mantenha-se bem hidratado e evite a exposição prolongada ao sol.

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