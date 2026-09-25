Previsão do tempo para sexta-feira (25), em SP: massa de ar seco volta a predominar

Nesta sexta-feira, dia 25, uma massa de ar seco voltará a predominar sobre grande parte do Estado de São Paulo.

Durante a manhã, as temperaturas permanecerão amenas, com possibilidade de formação de nevoeiros e neblinas, principalmente no leste paulista.

Ao longo do dia, o sol predominará entre algumas nuvens, favorecendo a elevação das temperaturas e a redução da umidade relativa do ar, especialmente no extremo norte paulista, onde os índices poderão ficar próximos de 30%.

No litoral, haverá maior variação de nebulosidade, com baixa possibilidade de ocorrência de chuva isolada e passageira.

Na capital, as temperaturas variam entre 15°C e 27°C. Em Itapetininga, a previsão indica mínima de 14°C e máxima de 27°C.

Em dias de tempo seco, acompanhe a previsão do tempo, mantenha-se bem hidratado e evite a exposição prolongada ao sol.