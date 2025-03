Primeira-dama reforça campanha 'Todas Por Elas' em palestra no IFSP

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Déborah Raffoul, esteve no campus Suzano do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), no Parque Suzano, para dialogar com os alunos da unidade sobre a campanha “Todas Por Elas”, que visa arrecadar absorventes para pessoas em situação de vulnerabilidade social, garantindo dignidade menstrual àquelas que enfrentam dificuldades no acesso a itens básicos de higiene.

Na ocasião, ela se encontrou com o diretor-geral da instituição, Eugenio Zampini, e com os representantes do grêmio estudantil, o presidente Felipe Falcão e a vice-presidente Ana Surreição, que também estão apoiando a iniciativa. A atividade foi acompanhada pelo presidente da Câmara, Artur Takayama.

“Nosso objetivo é fortalecer cada dia mais essa missão para que possamos, inclusive, auxiliar as escolas públicas no fornecimento dos absorventes às alunas e combater a pobreza menstrual”, declarou a primeira-dama, ao lembrar que as doações podem ser entregues ao longo deste mês, na sede do Fundo Social de Solidariedade, localizada no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, sala 224 – Centro), de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.