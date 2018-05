Primeira etapa da ampliação da rede de esgoto em Palmeiras termina neste ano

A primeira etapa das obras de ampliação da rede de esgoto no distrito de Palmeiras será concluída ainda neste ano. Os serviços, que tiveram início em novembro de 2017, já chegaram a 70% do previsto realizado.

As informações foram transmitidas ao prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, por representantes da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), durante vistoria em um dos bairros atendidos, na tarde desta segunda-feira (21). Os investimentos nesta fase chegam a R$ 4,2 milhões e a expectativa é de que o término total das obras ocorra no final de 2019.

Ashiuchi visitou o canteiro na região da rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), próximo ao bairro Recreio das Palmas. Ele estava acompanhado do gerente de Divisão da Sabesp, Zemicindo Miguel Mendes, e de integrantes da empresa de engenharia que executa os serviços no distrito.

O prefeito ficou a par do andamento das obras e foi informado do estágio da primeira etapa, que está sendo realizada no Jardim do Lago, na Vila Fátima e no Parque Buenos Aires. No total, já foram construídos 4.098 metros de rede de esgoto e 304 ramais.

Em seguida, a comitiva foi para o Jardim do Lago para averiguar no local o andamento das obras. Na Escola Municipal Maria Odete Cará Gouveia, os visitantes debateram com a direção da unidade sobre as demandas de saneamento básico daquela região.

Segundo Ashiuchi, os investimentos realizados no distrito de Palmeiras estão dando frutos aos moradores locais, que poderão dispor de esgoto encanado, melhor qualidade de vida e redução de eventuais riscos. “É um trabalho tratado com seriedade junto à Sabesp, pela importância que terá à região sul de nossa cidade, que por tantos anos esperava por coleta de esgoto. Estamos à disposição para ajudar no que for necessário para viabilizar as obras”, afirmou o prefeito.

A segunda etapa envolve a construção de estações elevatórias e já está 30% completa. A previsão da empresa responsável é de que os serviços sejam concluídos em oito meses. O investimento nesta fase é de R$ 5,7 milhões.

A terceira etapa, orçada em R$ 9,6 milhões, terá sua autorização para o começo dos serviços a partir de junho deste ano. Já as demais fases do projeto de ampliação somam R$ 26,9 milhões, sem previsão de início.