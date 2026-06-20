Procon alerta para golpes associados ao programa federal 'Novo Desenrola Brasil'

O Procon de Suzano alerta os munícipes para golpes associados ao programa federal “Novo Desenrola Brasil”, destinado a garantir soluções para as pessoas que estão endividadas. O órgão municipal reforça os cuidados contra criminosos que têm aplicado fraudes, especialmente por meio de mensagens, links falsos e contatos em aplicativos.

Entre os golpes mais comuns estão as falsas ofertas de renegociação, envio de boletos fraudulentos, promessas de quitação imediata mediante pagamento antecipado e páginas falsas que simulam sites oficiais. Também há casos em que consumidores recebem mensagens por WhatsApp, SMS ou e-mail informando suposta aprovação no programa, acompanhadas de links para atualização cadastral ou pagamento.

Conforme explica a diretora do Procon, Daniela Itice, o golpe ocorre da seguinte forma: “O consumidor recebe uma mensagem ‘urgente’, informando que possui desconto exclusivo ou prazo limitado para aderir ao programa. Ao clicar no link, é direcionado para páginas falsas que solicitam dados pessoais, bancários e até senhas”, disse.

Em outras situações, conforme ela destaca, os golpistas encaminham boletos falsos, fazendo com que o pagamento seja direcionado para contas de terceiros. O Procon orienta que os consumidores tenham cautela e nunca realizem pagamentos sem antes verificar a autenticidade das informações. É fundamental desconfiar de mensagens com tom de urgência, promessas de vantagens excessivas, erros de português, solicitações de senha, códigos de verificação ou pagamentos antecipados.

Outro sinal de alerta é o envio de links desconhecidos por WhatsApp, SMS ou redes sociais. O consumidor deve evitar clicar nesses links e sempre buscar informações diretamente nos canais oficiais do governo, instituições financeiras ou plataformas reconhecidas. Também deve conferir atentamente os dados do beneficiário antes de efetuar qualquer pagamento de boleto ou PIX.

Daniela reforça que, caso o consumidor suspeite de golpe ou tenha realizado algum pagamento indevido, deve ser interrompida imediatamente qualquer negociação. “É preciso registrar boletim de ocorrência na Polícia Civil e entrar em contato com a instituição financeira para tentar bloquear a transação. Lembramos que informação e atenção continuam sendo as principais formas de prevenção contra fraudes digitais e golpes financeiros”, orientou ela.