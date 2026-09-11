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Jornal Diário de Suzano - 11/09/2026
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Cidades

Prefeito empossa novos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Ato oficial realizado nesta sexta-feira (11/09), no Espaço dos Conselhos, ficou marcado pela definição da nova presidente, que é a advogada Angela Gonçalves 

11 setembro 2026 - 17h14Por de Suzano
Prefeito empossa novos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com DeficiênciaPrefeito empossa novos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - (Foto: Anderson França/Secop Suzano)

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, deu posse nesta sexta-feira (11/09) aos 24 membros que comporão a nova gestão do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência no próximo biênio. O ato oficial, realizado no Espaço dos Conselhos, na região central, foi marcado pela definição da nova presidente, a advogada Angela Gonçalves, representando a 55ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Ela substitui o atual presidente, Andre Luis Bom Fim.

A atividade, que também contou com a participação do secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, e do gestor do Espaço dos Conselhos, Carlos Alberto Santiago de Araujo, também garantiu a escolha dos outros membros da diretoria, ficando instituído que os representantes da sociedade civil ficarão à frente dos trabalhos neste primeiro ano. No segundo, essa estrutura se inverte e os representantes do Poder Público assumem os cargos principais.

A vice-presidência ficou com Ana Paula Pereira Santos, do Fundo Social de Solidariedade; a 1ª Secretaria com Marylin Kris Duccini do Prado, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae); a 2ª Secretaria com Eliane Pinheiro da Silva, da Secretaria Municipal de Saúde; a 1ª Tesouraria com Vilma Eleutério Alves, da Comunidade Kolping do Jardim São José; e a 2ª Tesouraria com Cátia Roll Silva, da Secretaria Municipal de Educação.

Nesta gestão, cada entidade integrante pela sociedade civil defenderá políticas específicas: a Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae) representará pessoas com deficiência física; a Associação de Apoio para Deficientes Visuais de Suzano (Aadvis) representará as pessoas com deficiência auditiva ou visual; a Apae representará as pessoas com deficiência mental; e, por fim, a Fundação MGI e a Comunidade Kolping do Jardim São José representarão entidades de Assistência Social.

Por parte do Poder Público, estarão representadas as Secretarias Municipais de Assistência Social – titular Maria de Lourdes Pinheiro Alvarista de Aquino e suplente Ronaldo Luiz Costa; de Saúde – titular Eliane Pinheiro da Silva e suplente Raquel Regina Rodrigues; de Governo – titular André Luis Bom Fim e suplente Douglas Pena; de Educação – titular Cátia Roll Silva e suplente, Magda Danielle Alves Morais; e de Comunicação Pública – titular Karen Cristina Gomes dos Santos e suplente Beatriz Cristina Santos Santiago; além do Fundo Social – titular Ana Paula Pereira Santos e suplente Edineuza Mendonça da Silva.

O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social destacou que o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência tem um papel relevante para reforçar as políticas públicas voltadas para esse público. “Os novos membros chegam para dar sequência ao trabalho realizado em Suzano, incentivando ações que garantam ainda mais acessibilidade e autonomia, promovendo o acesso igualitário a todos os espaços e serviços públicos”, ressaltou Garippo.

Por sua vez, o prefeito afirmou que Suzano tem implementado políticas importantes que estão proporcionando melhoria na qualidade  de vida das pessoas com deficiência. “Temos iniciativas em curso que estão sendo bem-sucedidas no município como o Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI) e a Central de Interpretação de Libras (CIL). A atuação dos novos conselheiros será importante para reforçar nossas políticas inclusivas, que ainda serão impulsionadas com a chegada do Centro de Apoio à Criança com Deficiência, que está em construção na cidade”, declarou Pedro Ishi. 

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