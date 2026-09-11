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Jornal Diário de Suzano - 11/09/2026
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Cidades

'Polo Divulga' amplia visibilidade de artistas e projetos de Suzano

Iniciativa recebe propostas de artistas, coletivos e produtores para apresentação de trabalhos e projetos culturais

11 setembro 2026 - 17h37Por de Suzano
'Polo Divulga' amplia visibilidade de artistas e projetos de Suzano'Polo Divulga' amplia visibilidade de artistas e projetos de Suzano - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

O Polo de Música e Audiovisual de Suzano está recebendo propostas para o “Polo Divulga”, iniciativa criada para fortalecer e ampliar a visibilidade de artistas, coletivos, produtores e projetos culturais de Suzano e de outras cidades do Alto Tietê.

A ação é voltada a pessoas e grupos que desenvolvam trabalhos em diferentes linguagens artísticas. Podem ser encaminhadas propostas relacionadas a espetáculos, apresentações musicais, exposições, lançamentos, oficinas, cursos, produções audiovisuais, projetos artísticos e outras iniciativas ligadas à cultura.

Após o envio, cada proposta será analisada. Havendo possibilidade de participação, o artista, grupo ou responsável pelo projeto poderá ser convidado para realizar uma gravação nas dependências do equipamento cultural, apresentando seu trabalho, sua trajetória e as principais informações sobre a ação que será divulgada.

O material produzido poderá integrar as ações de comunicação desenvolvidas pelo Polo de Música e Audiovisual, contribuindo para aproximar artistas e projetos do público e ampliar a circulação das produções culturais desenvolvidas no município e na região.

Os interessados devem preencher o formulário disponível em https://forms.gle/9mMjYteUe1F1yUoYA, apresentando as informações referentes ao trabalho ou projeto que desejam divulgar.

Importante destacar que o preenchimento do formulário não garante a participação no “Polo Divulga”, nem a realização de gravação ou divulgação. Todas as propostas serão avaliadas considerando sua adequação à iniciativa, viabilidade, disponibilidade de agenda, estrutura e planejamento das atividades.

Para o roteirista do Polo, Cristiano Ferrarini, a iniciativa contribui para criar novas conexões entre quem produz cultura e o público. “Suzano conta com muitos artistas, coletivos e produtores desenvolvendo trabalhos importantes, e ampliar a visibilidade dessas iniciativas também é uma forma de fortalecer a nossa produção cultural. O ‘Polo Divulga’ nasce com essa proposta de abrir mais um canal para apresentar essas pessoas, suas trajetórias e seus projetos, aproximando cada vez mais os artistas da população”, destacou.

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