'Árvore FamiliAR' abre inscrições para nova edição no Parque Max Feffer

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente está com as inscrições abertas para mais uma edição do projeto “Árvore FamiliAR”, que será realizado em 26 de setembro (sábado), às 10 horas, no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador). No total, estão sendo disponibilizadas 30 vagas e os cadastros devem ser feitos exclusivamente pelo telefone (11) 4749-3943 até terça-feira (15/09) ou enquanto houver vagas disponíveis.

O projeto propõe associar o plantio de mudas a momentos marcantes da vida das famílias, como nascimentos, aniversários e outras datas simbólicas. Além de estimular a conscientização ambiental, a iniciativa busca fortalecer o vínculo dos moradores com as áreas verdes e incentivar a participação da população nas ações de arborização do município.

Realizado mensalmente, sempre no último sábado de cada mês, o “Árvore FamiliAR” já proporcionou o plantio de 295 mudas somente em 2026, com a participação de famílias suzanenses em momentos de integração, conscientização e contato com a natureza.

A atividade integra um conjunto de projetos desenvolvidos pela Secretaria de Meio Ambiente para ampliar a arborização da cidade, que ainda incluem o “Árvore no Meu Bairro”, “Disk Árvore”, “Arborização Participativa”, “Nasce uma Criança, Planta-se uma Árvore” e o “Workshop de Meliponicultura”.

Por meio dessas ações, Suzano soma mais de 600 mudas plantadas neste ano. Somente no primeiro semestre, foram contabilizados 502 plantios. As iniciativas buscam ampliar a cobertura vegetal do município e envolver diretamente a população nos cuidados com o meio ambiente.

As solicitações para participação dessas ações podem ser feitas diretamente junto ao Viveiro Municipal Tomoe Uemura (avenida Senador Roberto Simonsen, 340 – Jardim Imperador). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4749-3943, das 8 às 17 horas.

O secretário André Chiang ressaltou que as iniciativas contribuem para ampliar a arborização e, ao mesmo tempo, aproximar a população das políticas ambientais desenvolvidas na cidade. “O ‘Árvore FamiliAR’ transforma um momento especial para cada família em uma contribuição permanente para Suzano. Além do plantio da muda, conseguimos despertar esse sentimento de cuidado e pertencimento, mostrando que cada morador pode participar da construção de uma cidade mais verde e com mais qualidade de vida. É esse envolvimento da população que queremos fortalecer cada vez mais”, afirmou.