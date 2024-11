Procon de Suzano acompanha atuação do comércio durante a Black Friday

O Procon de Suzano realizou nesta sexta-feira (29/11) um trabalho de fiscalização visando impedir fraudes no comércio da cidade durante a Black Friday. O órgão monitorou a evolução dos preços de produtos em alguns estabelecimentos nas últimas semanas e foi a campo para constatar possíveis irregularidades nesta data, considerada uma das que mais movimentam os estabelecimentos do município.

Durante as visitas, realizadas em 25 lojas do centro e do Suzano Shopping, as equipes constataram que um dos estabelecimentos, especializado na venda de roupas e eletrodomésticos, disponibilizava vários produtos com ofertas irreais. A loja foi notificada e multada pelo órgão. Em outro caso, uma loja de calçados estava prestes a colocar informações incorretas nos anúncios dos produtos. O gerente foi orientado e realizou a mudança.

O órgão acompanhou a progressão dos valores cobrados em eletrodomésticos como fogões, geladeiras, máquinas de lavar, micro-ondas, smartphones e outros produtos bastante procurados ao longo do mês de novembro, e orientou os gerentes dos estabelecimentos sobre as oscilações. A diretora do Procon, Daniela Itice, afirmou que a fiscalização foi efetiva nesta Black Friday. “Não queremos punir nenhum estabelecimento, mas eles precisam seguir a regra. A Black Friday tem que trazer promoções reais, não propagandas enganosas. Cumprimos nosso papel alertando os gerentes e retirando falsas ofertas das prateleiras”, declarou.

A propaganda enganosa cabe autuação e multa e o valor depende do faturamento de cada local. Daniela aproveitou para alertar os consumidores sobre a continuidade do período de compras. “A última sexta-feira de novembro já passou, mas muitos estabelecimentos aproveitam esse período para seguirem divulgando produtos supostamente com ‘preços de Black Friday’. Para quem for comprar, vale pesquisar antes para não ser enganado”, alertou a diretora.

Consumidores que queiram apresentar queixas sobre más práticas de comércio e serviço, relacionadas ou não à Black Friday, podem procurar o Procon de Suzano, localizado na rua Baruel, 126, no centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e os telefones para contato são o (11) 4744-7322 e o (11) 4744-7461; ou ainda pelo e-mail procon@suzano.sp.gov.br.