Procon de Suzano alerta para compras durante a Black Friday

Com o objetivo de evitar práticas abusivas por parte de alguns fornecedores e educar o consumidor, o Procon de Suzano iniciou um trabalho de orientação visando alertar a população sobre os cuidados a serem adotados na Black Friday. Considerada uma das épocas do ano em que há maior volume de compra e venda, tanto em lojas físicas quanto on-line, a última semana de novembro atrai milhares de pessoas para o comércio e exige atenção especial por parte das autoridades.

Por conta disso, o órgão está intensificando as recomendações à população a fim de evitar que os consumidores caiam em práticas ilegais promovidas por alguns estabelecimentos. A diretora da unidade municipal, Daniela Itice, destacou algumas estratégias utilizadas por lojistas que estão na mira do órgão. “Tem muito vendedor que dobra o valor das mercadorias dias antes da Black Friday para, depois, reduzir pela metade. É o que chamamos de ‘metade do dobro’, no qual o consumidor compra algo pelo valor original ao acreditar que está tendo 50% de desconto”, ressaltou.

Em 2024, a última sexta-feira de novembro cairá no dia 29. A data é a mais movimentada do período, pois é caracterizada por promoções atrativas e redução nos preços de roupas, calçados, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e outros itens e serviços. Por conta disso, o fluxo de pessoas na malha central da cidade aumenta consideravelmente. A diretora pede atenção a isso. “É importante que o consumidor tenha atenção com seus pertences, por conta do grande movimento de pessoas em um mesmo local, e opte por descontos reais. Vale fazer uma pesquisa prévia para saber quanto custa determinado item e ter uma dimensão de qual será a redução no preço”, pontuou.

Na próxima semana, o Procon de Suzano vai a campo para acompanhar os preços no comércio da cidade, uma vez que é parte do procedimento acompanhar a progressão dos valores cobrados em itens eletrodomésticos como fogões, geladeiras, máquinas de lavar, micro-ondas, smartphones e outros produtos bastante procurados neste período. Nas visitas, o órgão também vai orientar os gerentes dos estabelecimentos sobre as oscilações e tratar sobre as possíveis consequências caso os falsos descontos lesem o consumidor. A propaganda enganosa cabe autuação e multa e o valor depende do faturamento de cada local.

Daniela acredita que a operação inibe possíveis irregularidades. “Os comerciantes sabem que fazemos essa fiscalização todos os anos justamente para evitar que o consumidor seja enganado. Qualquer estabelecimento da cidade está sujeito a passar por essa verificação e, se constatarmos práticas abusivas, vamos punir”, avisou.

Consumidores que queiram apresentar queixas sobre más práticas de comércio e serviço, relacionadas ou não à Black Friday, podem procurar o Procon de Suzano, localizado na rua Baruel, 126, no centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e os telefones para contato são o (11) 4744-7322 e o (11) 4744-7461; ou ainda pelo e-mail procon@suzano.sp.gov.br.