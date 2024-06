Procon de Suzano atende 130 pessoas em evento de renegociação de dívidas

O Procon de Suzano promoveu nesta quinta-feira (27/06) o “Mutirão de Renegociação de Dívidas” com o objetivo de oferecer aos consumidores da cidade a chance de encontrar soluções para o pagamento de débitos e evitar o superendividamento. A iniciativa ocorreu na sede do órgão municipal, na região central da cidade, e contou com a participação de 130 consumidores que foram até o local para renegociar débitos em aberto.

A ação foi encerrada por volta das 16 horas com ao menos 30% dos atendimentos resultando em acordos fechados. As maiores demandas foram para as concessionárias EDP Brasil, que fornece energia elétrica, e Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), responsável pelos serviços de água e esgoto no município. A primeira, realizou 35 atendimentos e fechou 19 acordos, totalizando pouco mais de R$ 57 mil, ao passo que a Sabesp promoveu 34 atendimentos que resultaram em 22 renegociações que, somadas, chegam a R$ 30 mil.

Durante a atividade, os munícipes também apresentaram demandas voltadas à regularização da situação financeira com bancos como Caixa Econômica Federal, Bradesco e Banco do Brasil. O Procon também promoveu o feirão com a concessionária de serviço público de telefonia Vivo, realizando contatos e acordos por telefone. Todos os atendimentos presenciais foram realizados por ordem de chegada.

Além de oferecer oportunidade para a renegociação de débitos, o feirão contou com um espaço exclusivo para a população receber orientações jurídicas. Esse trabalho foi realizado pela 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano, por meio da Comissão de Assistência Judiciária, que também participou da iniciativa.

A diretora do órgão municipal, Daniela Itice, comemorou os números registrados durante a iniciativa e lembrou que os moradores podem seguir procurando a unidade caso tenham outras demandas envolvendo os direitos do consumidor. “É muito importante que o cidadão entenda que o feirão é uma iniciativa que o estimula a buscar o Procon para resolver pendências com bancos e concessionárias, mas que também permite que ele conheça nosso trabalho e tenha confiança em nossas equipes para outras demandas. O Código de Defesa do Consumidor, muitas vezes, não é respeitado pelas instituições e estamos aqui diariamente para fazê-lo ser”, declarou Daniela.

Mais informações sobre as ações e esclarecimentos sobre débitos com outras instituições podem ser obtidas pelos telefones (11) 4744-7322 e (11) 4744-7461. O Procon de Suzano também pode ser acionado pelo e-mail procon@suzano.sp.gov.br. Presencialmente, o atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, na rua Baruel, 126, no centro.