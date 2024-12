Procon destaca melhorias nos serviços e redução de reclamações em oito anos

Um levantamento de dados realizado pelo Procon de Suzano aponta que, nos últimos oito anos, houve melhorias significativas nos serviços oferecidos à população. Essas mudanças foram impulsionadas por investimentos na infraestrutura física, modernização dos equipamentos e aprimoramento das condições de trabalho dos funcionários. Além disso, foram implementadas medidas para otimizar o atendimento ao público, incluindo a realização de campanhas e palestras informativas em épocas comerciais importantes, o que ampliou o conhecimento dos consumidores sobre possíveis golpes e erros.

Em 2017, o Procon contabilizou cerca de 3.497 reclamações, refletindo o volume de queixas relacionadas a diferentes serviços e produtos. No entanto, ao longo dos 11 primeiros meses de 2024, esse número caiu para 1.401, o que representa uma redução expressiva de 59,9%. Já os atendimentos preliminares, em que a solução ocorre de forma imediata, apresentaram um crescimento considerável em 2023, período em que o Procon registrou 332 atendimentos desse tipo, um aumento de 204% em relação aos 109 registrados em 2017.

Esse crescimento pode ser atribuído à capacitação de todos os servidores para a utilização correta do Sistema da Fundação Procon SP, da plataforma Procon Digital e do ProConsumidor, que são plataformas de atendimento ao público, permitindo o registro e tratamento de reclamações e denúncias. Além disso, foram realizados cursos de atualização e especialização.

Durante os dois mandatos da gestão do prefeito Rodrigo Ashiuchi, diversas ações foram implementadas com o objetivo de aumentar a conscientização sobre os direitos e deveres dos cidadãos e combater práticas abusivas no comércio.

Para a coordenadora do órgão municipal, Daniela Itice, os últimos anos foram marcados por inúmeras conquistas. Ela ressalta que, além das melhorias internas, houve a busca por uma atuação mais integrada, envolvendo as secretarias municipais, o que foi essencial para ampliar o alcance de suas ações. “Foi notável a evolução do Procon, tanto em termos de infraestrutura quanto na capacitação de nossos servidores”, explicou.

De acordo com o prefeito Rodrigo Ashiuchi, a população pode perceber os resultados de todos os planejamentos e ações executados em prol dos consumidores. “A Prefeitura tem se empenhado em criar um ambiente mais justo e acessível para os cidadãos, com um trabalho contínuo de fiscalização e educação”, ressaltou o chefe do poder executivo.