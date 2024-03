Procon promove ação especial na Estação Suzano

A equipe do Procon municipal promoverá entre quarta e sexta-feira (13 a 15/03), das 10 às 16 horas, uma ação especial na Estação Suzano da Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A mobilização contemplará atendimentos diversos aos consumidores, incluindo abertura de reclamações, orientações sobre compras pela internet e recomendações referentes ao crédito consignado.

O reforço do serviço, em meio à iniciativa, se desenvolve por ocasião do Dia do Consumidor, celebrado na sexta-feira, e será conduzido pela diretora do órgão na cidade, a advogada Daniela Itice. Este mesmo atendimento foi oferecido nesta segunda-feira (11/03), no Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário Piaget (UniPiaget), no bairro Parque Suzano.

Para abertura de reclamações, os consumidores precisarão apresentar um documento de identificação com foto, CPF, comprovante de endereço ou da compra realizada na cidade, por meio da nota fiscal, além de prints de conversas, e-mail ou outro elemento que possa dar subsídios à queixa formal.

Ao longo desses três dias, a equipe também ficará à disposição para tirar dúvidas sobre direitos na hora de comprar um produto, assinar contratos, cancelar serviços e negociar dívidas, além de oferecer informações sobre contratação de planos de saúde e de telefonia, boleto fraudado, política de troca, cuidados com o cartão de crédito e ligações de telemarketing, entre outros assuntos, por meio do diálogo e da distribuição de panfletos informativos.

O trabalho buscará intensificar algumas recomendações especiais mais recorrentes em relação aos registros do órgão e que incluem procedimentos adotados no momento das compras pela internet, ambiente no qual os consumidores, por vezes, não se atentam à legitimidade das empresas que estão comercializando produtos. Neste sentido, serão compartilhadas dicas relacionadas à verificação do CNPJ do vendedor e cuidados referentes não só à oferta de preços excessivamente baixos, como também no que diz respeito à plataforma onde a negociação está sendo efetuada.

Outro foco da ação são aqueles que mais utilizam os empréstimos consignados, como explicou Daniela Itice. “Temos notado que muitas pessoas têm sido lesadas por esse tipo de serviço. Há um grande número de vendas realizadas nas casas de consumidores, em especial de idosos e aposentados, que recebem a oferta de um produto associado ao pagamento com benefício previdenciário, por meio de empréstimos fraudulentos. É importante que essas pessoas não permitam que os vendedores tirem cópia de seus documentos ou que tirem fotos de seu rosto. Também é necessária a conferência das informações do benefício pelo aplicativo do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)”, alertou a diretora do Procon.

A advogada destacou ainda o impacto positivo da iniciativa para o atendimento aos suzanenses. “Esse tipo de ação nos ajuda a alcançar aqueles que sofreram algum tipo de violação de direitos na relação de consumo e garantir que todos possam sanar suas dúvidas. Agradeço à CPTM por abrir as portas ao Procon, e à Prefeitura de Suzano pela realização desse projeto tão necessário já que milhares de pessoas circulam pela estação, sendo um ponto estratégico para nossas atividades. O Procon móvel tem o objetivo de levar os nossos serviços a outros bairros e àqueles que não tem tempo de resolver seus problemas dirigindo-se à sede, de forma a difundir as ações do Procon na cidade e atender toda a população”, explicou a diretora.

Para outras informações, a população também pode entrar em contato com o Procon de Suzano por meio de atendimento presencial, na rua Baruel, 126, no centro; pelos telefones (11) 4744-7322 e (11) 4744-7461; ou pelo e-mail procon@suzano.sp.gov.br.