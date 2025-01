Procon reforça orientações para evitar gastos excessivos com material escolar

Neste mês de janeiro, que antecede o início das aulas, o Procon de Suzano reforça junto aos pais e responsáveis as orientações para as compras do material escolar. O objetivo é evitar que os consumidores tenham gastos excessivos e possam escolher os melhores estabelecimentos, pesquisando os preços com antecedência pela internet. A reutilização de materiais também é uma boa estratégia para economizar, assim como a compra em conjunto com outros pais e os cuidados com a lista de exigências das escolas.

Conforme é recomendado, os cuidados começam com uma pesquisa sobre o que realmente precisa ser adquirido. Por isso, antes de fazer qualquer compra, o consumidor deve verificar quais produtos da lista de materiais já estão disponíveis em casa e se podem ser reaproveitados. De acordo com o Procon, este é um passo importante para economizar, pois, muitas vezes, o ano letivo acaba e o material fica. Se estiver em boas condições, pode ser utilizado para o primeiro semestre.

A diretora do órgão municipal, Daniela Itice, também reforçou a atenção com os itens que possam ser “exigidos” pelas escolas. “Os consumidores devem ficar atentos ainda às listas das escolas, que não podem exigir a aquisição de qualquer material de uso coletivo (itens de escritório, de higiene ou de limpeza, por exemplo), conforme determina a Lei Federal 12.886, de 2013. A escola pode indicar a compra dos produtos diretamente na secretaria, por uma questão de praticidade aos pais. Porém, tal medida nunca deve ser obrigatória, pois se configura como venda casada”, apontou.

Por fim, o Procon alerta quanto à forma de pagamento e aos descontos concedidos em grandes quantidades, com a possibilidade de comprar em conjunto com outros pais. “Essa é uma estratégia que pode ser usada e ajuda muito na economia no preço final dos materiais. Muitas pessoas têm adotado, mas é preciso pesquisar descontos. É direito do consumidor perguntar e ele tem que se valer disso”, finalizou ela.

Para mais informações, a população também pode entrar em contato com o Procon de Suzano por meio de atendimento presencial na rua Baruel, 126, no centro, pelos telefones (11) 4744-7322 e (11) 4744-7461 e pelo e-mail procon@suzano.sp.gov.br.