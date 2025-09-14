Produtores de Suzano sofrem com baixa demanda dos consumidores; preços estão abaixo do custo

Os produtores de Suzano estão sofrendo com a baixa demanda dos consumidores, principalmente para as hortaliças folhosas, como alface, agrião e rúcula, segundo o presidente do Sindicato Rural de Suzano, Ricardo Sato Suchiya.

“Estamos com uma grande oferta e baixa demanda. Portanto, os produtores têm praticado preços abaixo do custo para tentar diminuir o prejuízo em função da produção de muita oferta”, explicou.

A produção, de acordo com o presidente, não aumentou. “No entanto, o frio que perdurou nos últimos três meses trouxe um acúmulo da produção, causando grande oferta de hortaliças nas chácaras e inversamente tivemos uma retração no consumo de folhas”, completou.



Suchiya explica que as mudanças climáticas têm um efeito devastador no ciclo das plantas, entretanto na produção de hortaliças não é o fator principal para afetar a eficiência da produção. “Ainda faz parte do ciclo natural, talvez a geada, apesar do frio neste inverno, continua normal para época”, salientou.

Em relação à próxima estação, a primavera, que inicia no dia 22 de setembro no Brasil, a produção deve se manter estável, sem ampliação de áreas para aumento de produção. “Nesta transição de inverno para primavera, os produtores rurais do município não devem observar algo que surpreenda o consumo de hortaliças por parte da população, e é bem provável que o ciclo de produção para este ano não seja nada animador”, finalizou.

Produção em Suzano

No município, ainda segundo o Presidente do Sindicato Rural de Suzano, há cerca de 365 produtores rurais documentados. A produção de alface crespa e couve manteiga são destaque no município.

“Suzano, por estar próximo aos grandes consumidores como a região da zona leste de São Paulo, grande ABCD e baixada santista, a produção do tipo folhosas tem o papel principal. Podemos citar alfaces do tipo crespa, americana, lisa, escarola; e maçarias como rúcula, espinafre, couve manteiga, salsa e coentro”, finalizou.

