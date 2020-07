Professor de Suzano é selecionado em programa global da Lego Education

O professor e coordenador de Tecnologia do Colégio Suzano, Bruno De Paola, é um dos 50 educadores brasileiros selecionados para participar do programa global de experimentação da Lego Education, intitulado de Spike Prime Influencers-Brasil.

Com o intuito de conhecer e testar uma nova tecnologia educacional produzida pela empresa, o Spike Prime, o professor passará por desafios semanais e treinamentos com a mais recente ferramenta da Lego.

De acordo com o professor, além de realizar treinamentos com especialistas, os participantes devem experimentar a nova tecnologia, realizar propostas de aula e compartilhar o aprendizado nas redes sociais, através de vídeos e fotos. Todos os educadores receberão uma certificação internacional.

Para De Paola, a oportunidade é “uma maneira de colocar Suzano no mapa da educação e da tecnologia”.

A iniciativa, que ocorre simultaneamente em outros 15 países, conta com a participação de educadores ao redor do globo. Para o professor, a seleção para fazer parte do time de educadores para testar a nova ferramenta foi uma grata surpresa.

“Não esperava. Foi uma surpresa por dois motivos. O primeiro é receber o Lego em primeira mão, e o segundo é de vestir o personagem influencer. Fazer os vídeos e editar. Cheguei a ficar um pouco preocupado com tudo isso, mas fluiu. A página está crescendo e o feedback é bem positivo”, explica.