Professores da Etec de Suzano realizam ato público com participação de alunos

A Escola Técnica (Etec) de Suzano realizou um ato público e contou com a participação de alunos. O ato público é mais uma ação da greve dos professores, que está sendo realizada desde o dia 8 de agosto.

O ato durou cerca de uma hora e 20 minutos e contou com, aproximadamente, 200 pessoas. Além de alunos e professores de Suzano, educadores de outras Etecs da região, como a de Ferraz de Vasconcelos, estavam presentes.

As principais reivindicações do ato e das greves são: revisão de carreira, pagamento do bônus, reajuste salarial e permanência dos cursos técnicos no Centro Paula Souza (CPS).

Professora da Etec de Ferraz de Vasconcelos, Alice Tepedino, explicou que existiram paralisações isoladas antes da greve, mas, sem respostas, os professores recorreram à paralisação total. “A gente teve paralisação em abril e julho. Como não fomos atendidos, a gente faz a greve geral desde o dia 8”. De acordo com ela, o movimento é comum e acontece em todas as Etecs de São Paulo.

Alice explicou como funciona o bônus que os professores estão pedindo pelo pagamento. “É o bônus resultado. É um bônus que a gente recebe referente ao ano anterior de trabalho. É uma verba que é garantida. Geralmente o pagamento era feito em fevereiro, depois passou para março, abril, maio, e esse ano vai ser pagado em setembro ou outubro”. A categoria, segundo ela, está descontente pois é tudo somado. “Não tem aumento real, não recompõe a inflação, não paga os bônus”.

Felipe Roberto Martins, que é professor em Suzano, fez um balanço do ato e diz que “nunca uma greve foi tão falada”. “O movimento de hoje foi produtivo, tivemos um contingente de pessoas que não esperávamos. Estamos felizes pelo resultado de hoje”.

O professor explica que essa semana será “agitada”, tendo eventos em São Paulo, na quinta e sexta-feira. “Na quinta, às 13 horas, teremos uma audiência pública sobre a greve e, na sexta-feira, às 14 horas, teremos uma manifestação em frente ao Centro Paula Souza. Estamos tentando uma moção de apoio na Câmara de Suzano”.

Felipe explica que os professores estão pedindo muitas coisas e “sonhando alto”, mas que se forem atendidos em apenas alguns, já ficarão satisfeitos. “Vem uma pauta gigante, mas se a gente conseguir alguns elementos do que a gente está pedindo, já vamos ficar felizes, já está ótimo”. A expectativa dele é que tudo se encerre o mais rápido possível, para que ninguém seja prejudicado.

CENTRO PAULA SOUZA

O Centro Paula Souza informou que a adesão à paralisação atingiu 13% dos professores, de acordo com dados referentes aos três turnos de aulas da sexta-feira (11) nas Etecs e Fatecs. A instituição reitera que: trabalha para valorizar os servidores da instituição. “A Bonificação por Resultados (BR), referente ao ano de 2022, por exemplo, já foi publicada no Diário Oficial do Estado e será paga até outubro, podendo ser antecipada para setembro”. A atual gestão, já em seu primeiro ano de governo, concedeu um reajuste acima da inflação para os servidores públicos.