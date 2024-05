Professores do Alto Tietê farão evento de lançamento de livro em Suzano

15 professores de escolas estaduais do Alto Tietê farão um segundo evento de lançamento de um livro que escreveram em conjunto. O evento acontece nesta sexta-feira (24) às 19 horas na Biblioteca Municipal Professora Maria Elisa de Azevedo Cintra, no Centro de Suzano.

Dos 15 representantes do Alto Tietê, nove moram em Suzano, quatro em Ferraz de Vasconcelos e dois vivem em Poá.

O livro leva o nome de “Práticas Lúdicas de Inglês na Escola Pública – From Teachers to Teachers” e foi feito para ajudar professores da língua inglesa na montagem de seus métodos de aula.

“São práticas que podem ser levadas pelo professor para dentro da sala de aula. É para o professor ler, abrilhantar os olhos e levar para dentro da sala de aula. São 29 práticas e, quando se tem essas boas práticas, é preciso socializar e compartilhar para que outros professores possam colocar em prática com os estudantes. Quando temos um livro como esse, pode fazer com que o professor se espelhe e coloque de fato em prática em sala de aula. Essa é a ideia do livro”, diz uma das coordenadoras e coautora da obra, Marcia Yoshiko Buto.

O livro conta com 30 coautores e 29 práticas. O primeiro capítulo foi escrito por Marcia e as demais sessões do livro é composto pelas práticas. O prefácio da obra foi feito por José Moran. “O que é mais legal: o livro tem um renomado autor, que é o José Moran. Ele é o maior ícone em metodologias ativas. Estamos muito felizes com o resultado de tudo isso”, continua a coordenadora.

O início do evento está marcado às 19 horas e o término deve acontecer por volta de 20h30. Além do lançamento, será feita uma sessão e autógrafos. A Biblioteca Municipal de Suzano está localizada na Rua Benjamin Constant, 682, no Centro.