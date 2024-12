Profissionais da saúde recebem Título de Cidadão Suzanense

O médico Luiz Henrique Benites Bot e o cirurgião dentista Raphael Nunes Rocha receberam na noite de ontem (4) o Título de Cidadão Suzanense. As homenagens são de autoria do vereador Denis Claudio da Silva (PSD), o filho do Pedrinho do Mercado.

Para Luiz Henrique Benites Bot, a homenagem é um símbolo do seu compromisso com Suzano, “cidade que me acolheu e agora é parte fundamental da minha trajetória de vida”. “Receber este título é uma honra indescritível e me impulsiona continuar a trabalhar com afinco”, revelou.

Já para Raphael Nunes Rocha, nada se constrói sozinho. “Não imaginava que seria tão bem acolhido quando vim trabalhar em Suzano. Este título que estou recebendo eu queria compartilhar com todos colaboradores do INTS.”

Em seu discurso, o vereador Denis disse que se sente muito honrado em prestar esta homenagem. “Duas pessoas que trabalham incansavelmente pela nossa cidade”, afirmou.