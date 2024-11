Profissionais do ano 2024: área da Educação terá homenageados em evento

A Câmara de Suzano realizará, no dia 6 dezembro, às 18 horas, a sessão solene dos “Profissionais do Ano 2024”. O evento será no Plenário do Palácio “Deputado José de Souza Candido”. Entre os 36 homenageados, estão quatro profissionais da área da educação. O título de “Cozinheira Escolar do Ano” será concedido a Eloide Meirelles Alvares, natural de Suzano, pelo serviço público de excelência que presta como cozinheira desde 1983. Na Escola Estadual Helena Zerrenner, ela está há 50 anos, onde começou como funcionária da limpeza.

O título de “Diretor de Escola do Ano” de 2024 será entregue a Alexandre Andrade dos Santos. O homenageado é formado em Pedagogia e Letras e possui pós-graduação em Gestão Escolar. Iniciou sua trajetória como professor em 1994, lecionando na Educação Básica. Desde 2017, Santos atua como diretor na Escola Municipal Ângela Martins de Oliveira, em Suzano, além de ser professor no Ensino Médio na rede estadual. Raul Marcelo Gomes Assis foi indicado para receber o título de “Educador do Ano”.

O condecorado se formou na Universidade de Mogi das Cruzes em 1998. Nesse mesmo ano, começou sua carreira na Educação, atuando inicialmente na Escola Estadual Geraldo Justiniano de Rezende Silva, e posteriormente na Escola Estadual Tokuzo Terazaki. Desde jovem, Assis é apaixonado pelo xadrez, participando de diversos campeonatos, incluindo Jogos Universitários e Regionais. Ao longo de 29 anos como professor, organizou equipes para os Jogos Escolares, conquistando três títulos estaduais e dois vice-campeonatos pelas escolas estaduais Luiz Bianconi e Professora Maria Elisa de Azevedo Cintra. O título de “Professora Municipal do Ano” será entregue a Adriana Ferreira da Silva Almeida. Ela encontrou sua verdadeira vocação pela educação ao começar a cursar o Magistério. Adriana já tinha uma grande experiência na área quando decidiu prestar concurso para professora na Prefeitura de Suzano, em 2008.

Há mais de 16 anos, ela atua na Escola Municipal Avelino de Lima Franco, no Miguel Badra Baixo. Com recursos próprios e a solidariedade de muitas pessoas, a professora já realizou trabalhos humanitários em regiões de extrema vulnerabilidade em países como Burkina Faso, Haiti, Índia, Nepal, Peru, Jordânia e Malawi.