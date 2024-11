Profissionais do ano 2024: conheça os homenageados da área da segurança

A Câmara de Suzano realizará, no dia 6 de dezembro, às 18 horas, a sessão solene dos “Profissionais do Ano de 2024”. O evento será no Plenário do Palácio “Deputado José de Souza Candido”. Entre os 36 homenageados, estão quatro profissionais da área da Segurança Pública.

O título de “Bombeiro do Ano” será entregue ao cabo PM Ricardo Alexandre Santos de Souza. Ele ingressou na Polícia Militar em 2001, e desde 2012 está no 17º Grupamento de Bombeiros. O homenageado atuou no atendimento de emergências como combate a incêndios, salvamentos e resgates de vítimas, e hoje presta seus serviços na administração.

Já o título de “Guarda Civil Municipal do Ano” será entregue a Georlando Souza Brito. Formado em Engenharia Ambiental, ele ingressou na Prefeitura de Suzano em 2010 e atua no Comando de Força Patrulha. Já foi homenageado pela Câmara de Suzano em três ocasiões, sendo que em 2021 recebeu a Medalha Tiradentes. Edgar Cole Filho receberá o título de “Policial Civil do Ano”.

O homenageado é formado em Direito e em Administração de Empresas, é casado há 30 anos e tem uma filha de 22 anos. Cole Filho ingressou na Polícia Civil em 2004 e desde de 2020 atua como chefe dos investigadores do 2° Distrito Policial de Suzano e é investigador de polícia de 1ª classe.

O “Policial Militar do Ano” é o cabo PM Paulo César Diniz Arrais Lutero. Casado e pai de dois filhos, ele está na corporação desde 2002 e foi promovido a cabo em 2014. Atualmente é o encarregado da Unidade de Serviço da 1ª Companhia do 32° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, na área do Distrito de Palmeiras.