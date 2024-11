Profissionais do ano 2024: representantes do Esporte estão entre homenageados

A Câmara de Suzano realizará, no dia 6 de dezembro, às 18 horas, a sessão solene dos Profissionais do Ano 2024. O evento será no Plenário do Palácio “Deputado José de Souza Candido”.

Entre os 36 homenageados, estão dois representantes da área esportiva. O título de “Atleta Amador do Ano” será entregue ao árbitro Manoel Messias Gouveia, o Paraíba. O homenageado é casado e tem dois filhos. Manoel atua como árbitro na cidade desde que chegou a Suzano, aos 30 anos. Ele já atuou em diversos campeonatos da Liga Municipal, desde jogos de sub-11 a campeonatos femininos, copas e finais.

Desportista

Já o título de “Desportista do Ano” será para José Carlos Barros de Sousa, que se formou em Educação Física em 2016 pela Faculdade Unidas de Suzano (Unisuz) e é professor de badminton, futsal e tênis de campo.

Em Suzano, ele dá aulas de badminton na Associação Cultural, Esportiva e Agrícola de Suzano (Aceas Nikkey), de futsal na escolinha da Liga Suzanense de Futsal e é treinador de goleiro do Suzano Futsal Sub-16 e 18.