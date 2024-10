Programação do Mês do Idoso vai oferecer atividades de conscientização em Suzano

A programação do Mês do Idoso vai oferecer atividades de conscientização, informação e integração voltadas aos idosos atendidos pelos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), em parceria com outras entidades. A informação é da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano.

No dia 11 (sexta-feira), das 8h30 às 11h30, no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 – Centro), será realizada uma palestra sobre “Empréstimo Consignado, Descontos Indevidos e Direitos Previdenciários”, direcionada às equipes de atendimento ao idoso.

O objetivo é capacitar os profissionais que atuam diretamente com essa população, proporcionando informações essenciais sobre os direitos dos idosos em questões financeiras e previdenciárias.

Entre os dias 15 e 17 (terça e quinta-feira), a mesma palestra será realizada em quatro entidades do SCFV, sendo elas a Associação de Apoio para Deficientes Visuais de Suzano (Aadvis), Comunidade Kolping, Associação Amigos do Parque Alvorada, Umuarama e Jardim Pompeia e Fundação MGI. Nessas ocasiões, o público-alvo será os próprios idosos atendidos por essas instituições e seus familiares, com o intuito de informar e orientá-los sobre os cuidados e os direitos relacionados a empréstimos consignados e descontos indevidos.

Encerrando as atividades do mês, no dia 24 (quinta-feira), das 13 às 17 horas, será realizado no Complexo Educacional e Cultural Mirambava (rua Campos Salles, 884 - Centro) o “Baile da Saudade”, promovendo um momento de confraternização entre os idosos do SCFV e da Ordem dos Advogados do Brasil de Suzano (OAB). Esse evento proporcionará um espaço de lazer e interação social, celebrando a memória afetiva e cultural dos participantes.

Para o secretário Geraldo Garippo, o Mês do Idoso é uma oportunidade de valorizar e integrar esse público, fortalecendo vínculos sociais e promovendo momentos de aprendizado e lazer. “Queremos capacitar os profissionais para lidar com questões como empréstimos consignados e descontos indevidos, além de garantir a saúde financeira dos idosos. O Baile da Saudade, por sua vez, será um espaço de convivência e celebração das memórias dessa importante fase da vida”.