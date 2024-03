Projeto 'Baby, Me Leva!' chega a 67 adoções no ano

O projeto “Baby, Me Leva!”, promovido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, atingiu a marca de 67 animais adotados em 2024, sendo 33 cães e 34 gatos. Na última iniciativa, realizada no domingo (03/03), no Parque Municipal Max Feffer, sete animais foram adotados, sendo cinco cães e dois gatos. Com os números deste final de semana, Suzano chega à marca de 1.206 pets adotados desde seu início, em 2021.

A ação, conduzida pelo setor de Bem-Estar Animal da pasta, busca encontrar novos lares para cães e gatos que foram vítimas de maus-tratos ou abandonados no passado. No entanto, para levar o pet para casa, o candidato sempre precisa responder um questionário elaborado por Organizações Não Governamentais (ONGs), entidades e protetores parceiros com o objetivo de verificar as condições dos interessados em ter um amigo de quatro patas e garantir que os animais não voltem a ser machucados.

Apesar de os eventos presenciais do “Baby, Me Leva” serem realizados aos finais de semana, os interessados na adoção também podem entrar em contato por meio do telefone (11) 4745-2055 ou pelo site www.suzano.sp.gov.br/baby-me-leva. Depois do primeiro contato é feita uma avaliação do perfil do possível tutor e, no caso de aprovação, o interessado preencherá um formulário se responsabilizando pelo animal.

Já as ONGs, protetores e cuidadores que tenham interesse em participar do projeto podem entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente pelo mesmo telefone ou comparecer na sede do órgão, localizada no Centro Unificado de Serviços (rua Paulo Portela, 210 – Centro), de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

O secretário interino de Meio Ambiente de Suzano, Elvis Vieira, pediu para que as famílias que desejarem adotar um animal entrem em contato para escolher o amigo de quatro patas. Ele também destacou que o processo é simples e seguro, garantindo uma adoção pouco burocrática, porém responsável por parte do tutor. “Nós temos uma grande responsabilidade de garantir que aquele cão ou gato tenha segurança quando vai para uma nova família, mas, apesar disso, é um processo que não gera estresse ao tutor. Ele pode comparecer nos próximos eventos ou entrar em contato com a gente que estaremos à disposição para ajudar”, ressaltou o chefe da pasta.