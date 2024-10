Projeto 'Casarão Autoral' será realizado no próximo sábado

O Casarão das Artes de Suzano (rua 27 de Outubro, 271 - Centro) receberá no próximo sábado (26/10) o projeto “Casarão Autoral”, por meio da Lei Complementar nº 195/2022, a Lei Paulo Gustavo. O evento será aberto ao público e os interessados devem comparecer ao Casarão a partir das 18 horas.

A atividade contará com duas apresentações musicais, sendo uma delas da artista Beatriz Nogueira, com o show “Meu Universo”, que visa promover suas músicas autorais, retratando partes de sua vida pessoal transformadas em poesia, provocando uma reflexão sobre o universo particular de cada um.

A outra apresentação será da banda “Sexy”, formada pela compositora, diretora musical, vocalista e multi-instrumentista Satiê; pelo produtor musical, baixista e guitarrista Pedro Ponce; e pelo ator, compositor, vocalista e diretor de arte Cacuia Cauê. A banda promete uma performance que inclui elementos teatrais, com intervenções entre as canções, buscando criar uma conexão mais intensa com o público.

Para o secretário Municipal de Cultura, José Luiz Spitti, o projeto “Casarão Autoral” é uma oportunidade importante para valorizar os artistas locais e promover o acesso gratuito à cultura. “Estamos empenhados em fomentar a produção artística autoral em nossa cidade, oferecendo espaços para que talentos possam se expressar e se conectar com o público. O Casarão das Artes é um ambiente acolhedor, ideal para esse tipo de evento, e esperamos que a comunidade participe e prestigie as apresentações”, afirmou.