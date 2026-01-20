Envie seu vídeo(11) 4745-6900
terça 20 de janeiro de 2026

Jornal Diário de Suzano - 20/01/2026
Rodovia em Suzano

Projeto de duplicação da Índio-Tibiriçá é concluído e segue para análise ambiental

Melhorias serão entre os quilômetros 33,100 e 69,300, ligando o ABC a Suzano

20 janeiro 2026 - 05h00Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Projeto de duplicação da Índio-Tibiriçá é concluído e segue para análise ambiental - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano )

O projeto executivo que prevê a duplicação da Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-031) foi concluído e segue para análise ambiental, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Duplicação será entre os quilômetros 33,1 e 69,3.

Após a obtenção do licenciamento, será publicado o edital de licitação da obra, ainda sem prazo definido.

Além da duplicação, o projeto também inclui dispositivos de acesso e retorno e transposição em desnível em cruzamento com a linha férrea, com o objetivo de aumentar a capacidade da via, melhorar as condições para o tráfego de veículos e a segurança de motoristas e pedestres.

A duplicação irá beneficiar as cidades de Suzano, São Bernardo do Campo, Ribeirão Pires e Santo André.

