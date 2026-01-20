Projeto de duplicação da Índio-Tibiriçá é concluído e segue para análise ambiental

O projeto executivo que prevê a duplicação da Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-031) foi concluído e segue para análise ambiental, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Duplicação será entre os quilômetros 33,1 e 69,3.

Após a obtenção do licenciamento, será publicado o edital de licitação da obra, ainda sem prazo definido.

Além da duplicação, o projeto também inclui dispositivos de acesso e retorno e transposição em desnível em cruzamento com a linha férrea, com o objetivo de aumentar a capacidade da via, melhorar as condições para o tráfego de veículos e a segurança de motoristas e pedestres.

A duplicação irá beneficiar as cidades de Suzano, São Bernardo do Campo, Ribeirão Pires e Santo André.