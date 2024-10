Projeto de viaduto em Palmeiras está em fase de validação com órgãos

O projeto do viaduto sobre a linha de trem da empresa MRS Logística, em Palmeiras, está em fase de validação pelos órgãos competentes. A MRS Logística explicou, em nota ao DS, que o projeto está em desenvolvimento, mas ainda necessita da aprovação desses órgãos. “Caso seja aprovado, conseguimos confirmar o cronograma previsto”. A empresa ainda não tem o valor estimado das obras, mas explicou que, se aprovado, o viaduto será custeado dentro da modelagem atual do contrato de concessão da MRS.

O viaduto tinha previsão de conclusão para julho de 2025, de acordo com a expectativa divulgada pela empresa ao DS em 2022.

O principal benefício da construção será a criação de uma alternativa de trânsito que permitirá o fechamento da passagem de nível, proporcionando mais segurança aos usuários da rodovia e melhorando a interação entre a ferrovia e a rodovia, já que o tráfego de ambos não será mais interrompido.

Segundo a Prefeitura de Suzano, a elaboração do projeto e a execução da obra são de responsabilidade da MRS Logística S.A., em conjunto com o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), uma vez que envolve uma rodovia estadual, a Índio Tibiriçá (SP-31). Até o momento, a Prefeitura de Suzano não foi informada de novidades sobre o assunto.