Projeto de viaduto em Palmeiras segue em desenvolvimento pela MRS

O projeto de um viaduto sobre a linha de trem da empresa MRS Logística em Palmeiras segue em desenvolvimento pela empresa. A companhia mantém contato com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP).

A MRS Logística explicou, em nota ao DS, que o desenvolvimento do projeto está em constante alinhamento com o DER-SP para melhor atender às necessidades dos usuários do sistema viário local, alinhados às expectativas do Poder Público.

O viaduto tinha previsão de ficar concluído em julho de 2025, de acordo com a expectativa da empresa divulgada ao DS em 2022. No entanto, a MRS Logística diz, atualmente, que não é possível passar informações sobre início e término da obra, além de valores investidos, enquanto o projeto não for concluído.

O DS entrou em contato com a Prefeitura de Suzano, que respondeu que não recebeu informações sobre novidades por parte dos responsáveis pela obra do viaduto.