Projeto Guard promove apresentações do Canil da GCM para 200 alunos do Jardim Dora

A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano, em parceria com a Secretaria de Educação, promoveu apresentações do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) na escola Ângela Martins de Oliveira, no Jardim Dora, por meio do projeto Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas (Guard).

As atividades, realizadas nesta segunda e terça-feira (10 e 11/11), reuniram cerca de 200 alunos do ensino fundamental da rede municipal e reforçaram valores como cidadania, respeito e prevenção às drogas. A ação foi conduzida pelos agentes do Canil, Michel Delfino, Matheus Sousa com apoio do coordenador da Ronda Escolar, André Silva, e do integrante Jobson Kennedy.

Durante a ocasião, as crianças acompanharam a apresentação do cão Taurus, da raça pastor-belga-de-malinois, que realizou uma simulação de treinamento, passando por obstáculos e executando manobras e truques que demonstraram sua habilidade e disciplina. Ao final, os alunos também puderam interagir com o cão, que, ao lado dos agentes da GCM, desempenha um papel essencial no combate ao crime na cidade.

Criado em 2017 pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, o projeto Guard tem como propósito orientar crianças do ensino fundamental sobre os riscos das drogas e fortalecer valores de cidadania, empatia e respeito ao próximo.

Para a secretária de Educação, Renata Priscilla Magalhães, abordar o tema da prevenção às drogas desde a infância é uma forma de fortalecer o processo educativo e a formação integral dos estudantes. “Quando tratamos desse assunto de maneira adequada e pedagógica, contribuímos para o desenvolvimento de crianças mais conscientes, capazes de fazer escolhas responsáveis e de compreender o impacto de suas ações na sociedade”, destacou.

Já segundo o secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, ações educativas como o Guard são fundamentais para formar cidadãos mais conscientes e responsáveis. “Com o projeto, temos ampliado o diálogo com as crianças sobre a importância da prevenção às drogas e o fortalecimento de valores que contribuem para uma convivência mais saudável e respeitosa”, disse.