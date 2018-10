Projeto Missionário promove no sábado evento de Dia das Crianças no Miguel Badra

O Projeto Missionário promove neste sábado (13) o 'Um dia de Adoração, em comemoração ao Dia das Crianças', no Miguel Badra, em Suzano. O evento ocorrerá das 11 às 17 horas, no Campo do União, localizado na Rua Mario Bochetti.

O dia promete ser de louvores e brincadeiras. Ao menos, 18 bandas evangélicas farão apresentações. Além disso, o público pode contar com um dia dedicado às crianças, com a distribuição de comidas, doces, refrigerantes e brinquedos.

Segundo o pastor Anderson Macedo, um dos organizadores, a intenção é levar um pouco da palavra de Deus aos presentes, bem como proporcionar um momento de alegria às crianças carentes da região. "Este é o primeiro evento que faremos, sobretudo, a gente quer realizar em outras datas comemorativas. Temos que proporcionar ao próximo um pouco de alegria", disse.

O Miguel Badra é um dos bairros mais populosos do lado Norte de Suzano. Por isto, a expectativa de público é de cerca de 700 a 1 mil pessoas, que deverão passar pelo local. "Serão mais de 30 pessoas como voluntárias, nas barracas, nos brinquedos, como pula-pula e etc. Em dezembro, pretendemos realizar outro evento no bairro, bem próximo do Natal", antecipou o pastor.