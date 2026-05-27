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Jornal Diário de Suzano - 27/05/2026
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Cidades

Operação 'Impacto Grande Envergadura' começa em Suzano

Ação conta com 378 agentes e 145 viaturas participantes da ação

27 maio 2026 - 19h02Por Yasmin Torres - Da Reportagem Local
Ação conta com 378 agentes e 145 viaturas participantes da açãoAção conta com 378 agentes e 145 viaturas participantes da ação - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Operação Impacto Grande Envergadura começou, nesta quarta-feira (27), no Parque Max Feffer, em Suzano. As atividades policiais em homenagem aos 20 anos de criação do Comando de Policiamento de Área Metropolitana 12 (CPA/M-12) tiveram início às 00h e tem previsão de terminar às 23h.

São 378 agentes e 145 viaturas na operação. 

Segundo a tenente-coronel responsável pela operação, Cláudia Regina Cândido de Oliveira, o foco é o combate a roubo de veículos e ao tráfico de entorpecentes. 

“Esse evento de agora é uma revista, um marco para intensificação do patrulhamento e ação policial”, explicou.
O número de mandatos será divulgado no final da operação. “Começamos em Suzano, mas iremos até Poá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Guararema, Biritiba-Mirim e Salesópolis”, disse. A coronel destacou ainda que “já temos, inclusive, algumas ocorrências nas delegacias e vamos também realizar a captura de foragidos da Justiça”.

Para o prefeito de Suzano, Pedro Ishi, a ação é de grande importância para a cidade. “Eu costumo dizer que é uma rede de proteção e de segurança. À medida que a gente evolui, instalando o Smart Suzano, que é o reconhecimento de câmeras para fazer o reconhecimento facial, isso também ajuda na segurança junto com a Polícia Militar”, afirmou.

Também estavam presentes o secretário de segurança de Suzano, Francisco Balbino, a presidente do Fundo Social de Solidariedade Dirigente, Débora Raffoul Ishi, o presidente da Câmara de Suzano, Arthur Takayama, e o secretário de comunicação, Paulo Pavione.

Além do efetivo do CPA/M-12 e dos batalhões subordinados, a ação contará com apoio de unidades especializadas da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 
Entre elas estão o Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), o 1º Batalhão de Choque (Rota), o Regimento de Polícia Montada, o Comando de Aviação da Polícia Militar e o Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep).

 

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