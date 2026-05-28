Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 28 de maio de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 28/05/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Primeiros atendimentos de hemodiálise começam no Hospital Regional do Alto Tietê

Implantação marca o início da operação do setor

28 maio 2026 - 08h00Por Danielly Miguel - Da Reportagem Local
novo serviço de hemodiálise do Hospital Regional do Alto Tietênovo serviço de hemodiálise do Hospital Regional do Alto Tietê - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

Os primeiros atendimentos do novo serviço de hemodiálise do Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT), em Suzano, começaram nesta semana com 12 cadeiras em funcionamento e 24 pacientes atendidos. A implantação marca o início da operação do setor, inaugurado oficialmente na última sexta-feira (8) pelo governador Tarcísio de Freitas.

Segundo a Secretaria do Estado da Saúde (SES-SP), a unidade terá capacidade para atender até 240 pacientes semanalmente quando atingir sua estrutura máxima, com 40 cadeiras disponíveis para o tratamento.

De acordo com a pasta, os atendimentos serão regulados pela Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (Cross), seguindo critérios clínicos e cronológicos. Atualmente, cerca de 80 pacientes do Alto Tietê com indicação para hemodiálise ambulatorial aguardam o início do tratamento, mas seguem acompanhados por médicos e sem necessidade de internação.

Durante a cerimônia realizada na sexta-feira, o governo estadual anunciou a entrega dos 40 leitos de hemodiálise, considerados um esforço importante para ampliar o atendimento especializado na região. O tratamento é voltado a pacientes com insuficiência renal que necessitam de sessões periódicas para filtrar o sangue e substituir parcialmente a função dos rins.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vacinação contra gripe segue abaixo da meta no Alto Tietê
Cidades

Vacinação contra gripe segue abaixo da meta no Alto Tietê

Operação 'Impacto Grande Envergadura' começa em Suzano
Cidades

Operação 'Impacto Grande Envergadura' começa em Suzano

Prefeitura oficializa início das obras de requalificação da rua Guilherme Garijo
Cidades

Prefeitura oficializa início das obras de requalificação da rua Guilherme Garijo

Aplicação de asfalto na Vila Figueira avança com obras na rua Shoichi Masuda
Cidades

Aplicação de asfalto na Vila Figueira avança com obras na rua Shoichi Masuda

Megaoperação contra roubos e tráfico em Suzano e região mobiliza mais de 370 agentes
Cidades

Megaoperação contra roubos e tráfico em Suzano e região mobiliza mais de 370 agentes

Saspe abre vagas para cinco cursos na área de beleza e bem-estar
Cidades

Saspe abre vagas para cinco cursos na área de beleza e bem-estar