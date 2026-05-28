Primeiros atendimentos de hemodiálise começam no Hospital Regional do Alto Tietê

Os primeiros atendimentos do novo serviço de hemodiálise do Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT), em Suzano, começaram nesta semana com 12 cadeiras em funcionamento e 24 pacientes atendidos. A implantação marca o início da operação do setor, inaugurado oficialmente na última sexta-feira (8) pelo governador Tarcísio de Freitas.

Segundo a Secretaria do Estado da Saúde (SES-SP), a unidade terá capacidade para atender até 240 pacientes semanalmente quando atingir sua estrutura máxima, com 40 cadeiras disponíveis para o tratamento.

De acordo com a pasta, os atendimentos serão regulados pela Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (Cross), seguindo critérios clínicos e cronológicos. Atualmente, cerca de 80 pacientes do Alto Tietê com indicação para hemodiálise ambulatorial aguardam o início do tratamento, mas seguem acompanhados por médicos e sem necessidade de internação.

Durante a cerimônia realizada na sexta-feira, o governo estadual anunciou a entrega dos 40 leitos de hemodiálise, considerados um esforço importante para ampliar o atendimento especializado na região. O tratamento é voltado a pacientes com insuficiência renal que necessitam de sessões periódicas para filtrar o sangue e substituir parcialmente a função dos rins.