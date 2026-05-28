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Jornal Diário de Suzano - 28/05/2026
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Cidades

Vacinação contra gripe segue abaixo da meta no Alto Tietê

Cobertura vacinal entre grupos prioritários ainda está distante dos 90%

28 maio 2026 - 05h00Por Danielly Miguel - Da Reportagem Local
VACINA DA GRIPE Segue com baixa procura nas cidades da regiãoVACINA DA GRIPE Segue com baixa procura nas cidades da região - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

As cidades da região registram índices de vacinação contra a gripe abaixo da meta estipulada pelo Ministério da Saúde, que recomenda cobertura de 90% entre os grupos prioritários. Dados divulgados pelas prefeituras mostram que, apesar de a região já somar mais de 167 mil pessoas vacinadas desde o início da campanha, a procura pela imunização caiu nas últimas semanas nos municípios da região.

Em Suzano, até a última sexta-feira (22), foram aplicadas 33.012 doses da vacina contra a gripe. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os índices atuais de cobertura vacinal estão em 19,47% para crianças, 38,25% para gestantes e 37,89% para idosos. A pasta informou ainda que houve redução na procura pela vacinação a partir da segunda quinzena de abril, mantendo estabilidade desde o início de maio.

Já em Mogi das Cruzes, 60.725 pessoas foram imunizadas até o momento. A meta do município é alcançar 110.063 pessoas do público-alvo, formado por idosos, crianças, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde e educação, caminhoneiros e pessoas com doenças crônicas. A prefeitura reforçou a importância da vacinação para prevenir casos graves, internações e complicações causadas pela influenza.

No município de Itaquá, 30.206 pessoas já foram vacinadas contra a gripe durante a atual campanha de imunização. Até o momento, a cidade alcançou 24,63% da cobertura dos grupos prioritários. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a procura pela vacina segue dentro da normalidade.

Em Ferraz, a campanha vacinou 17.682 pessoas. A cobertura vacinal atual está em 27,47% , também abaixo da meta de 90% estabelecida para o público prioritário. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o município enfrenta baixa procura pelo público-alvo neste momento.

A cidade de Arujá contabiliza 13.281 pessoas vacinadas desde o início da campanha, em 28 de março. Os índices de cobertura estão em 25,13% entre crianças, 53,59% para gestantes e 42,11% para idosos.

Diferentemente dos outros municípios, a prefeitura informou um aumento na procura pela vacinação em escolas municipais, feiras livres e eventos itinerantes.

Já em Santa Isabel, foram aplicadas 9.087 doses da vacina contra influenza durante a atual campanha. O município alcançou até o momento 44,3% de cobertura vacinal do público-alvo prioritário. Segundo a prefeitura, a maior procura ocorreu no início da campanha e atualmente houve redução na demanda espontânea pela vacina. 

Em Guararema, 3.839 pessoas foram vacinadas em 2026, campanha iniciada em março. A cobertura atual é de 45,99%. A prefeitura informou que houve oscilações na procura ao longo da campanha, mas observou tendência de queda em determinados períodos. Para ampliar a adesão, o município segue intensificando ações de conscientização e busca ativa dos grupos prioritários. As prefeituras de Poá, Salesópolis e Biritiba não responderam ao levantamento até o fechamento desta matéria.

 

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