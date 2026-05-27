Prefeitura oficializa início das obras de requalificação da rua Guilherme Garijo

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, esteve na rua Guilherme Garijo nesta quarta-feira (27/05) para oficializar o início das obras que garantirão uma requalificação completa da via, após garantir a liberação de recursos federais por meio das tratativas junto à Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República.

Os serviços que garantirão revisão de guias e sarjetas, ajustes no sistema de drenagem e reforço do solo transformarão a mobilidade neste eixo, que é estratégico não só para os moradores de bairros como Jardim São José, Jardim São Bernardino e Jardim Graziela, como também para o município de Mogi das Cruzes. A previsão é de que em até 12 meses todas as ações sejam concluídas nos dois sentidos, em um total de 3,69 quilômetros de extensão.

O trabalho vai melhorar resistência e a estabilidade da rua, aumentando sua capacidade de suportar a carga dos veículos que circulam diariamente por este ponto, que também é utilizado para o acesso às rodovias Mogi-Dutra (SP-88), Ayrton Senna (SP-70), Presidente Dutra (BR-116) e Mogi-Bertioga (SP-98).

As intervenções, que ficarão sob a responsabilidade da empresa Renov Pavimentação e Construções Ltda., serão viabilizadas por meio de um investimento de R$ 9.372.342,90, com recursos provenientes de emendas parlamentares federais (R$ 9.278.619,48) e contrapartida da prefeitura (R$ 93.723,42).

Neste primeiro momento, estão programados serviços relacionados à demolição tanto de trechos de guias quanto de pavimentos, para reforço de base, que será sucedida por outras ações, como revisão de sarjetas e do sistema de drenagem, aplicação de binder e chegada do novo asfalto.

Vale destacar que, paralelamente à atuação na via, também estão previstas atividades que garantirão a construção de passeios e, logo após a finalização das obras de requalificação asfáltica, serão proporcionados trabalhos de zeladoria, sinalização e revisão da iluminação pública.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, afirmou que a prefeitura promoverá um frente ampla de ações para garantir as melhorias que precisam ser feitas nesta via. “Vamos cumprir todas as etapas necessárias para requalificar a estrutura da rua Guilherme Garijo, para aprimorar condições de deslocamento e preparar o terreno para aumentar a durabilidade da via, que recebe um movimento intenso de veículos não só de moradores de Suzano como de outras cidades”, declarou o titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito reforçou que a obra é uma conquista para a cidade. “Estivemos empenhados para garantir a ordem de serviço que pudesse viabilizar as intervenções na rua Guilherme Garijo. Fomos até Brasília, inclusive, ainda neste ano, para demonstrar a importância deste acesso para Suzano e reforçar o pleito pela liberação dos recursos. Agora podemos celebrar o começo dos trabalhos, que transformarão a mobilidade na região norte, beneficiando toda a população”, pontuou o chefe do Executivo.