terça 11 de novembro de 2025

Jornal Diário de Suzano - 11/11/2025
Cidades

Projeto que isenta cobrança de Zona Azul para pessoas autistas será votado nesta quarta

Propositura é de autoria do vereador Artur Takayama (PL)

11 novembro 2025 - 19h30Por da Reportagem Local
Projeto que isenta cobrança de Zona Azul para pessoas autistas será votado nesta quartaProjeto que isenta cobrança de Zona Azul para pessoas autistas será votado nesta quarta - (Foto: Divulgação)

A Câmara de Suzano votará na sessão ordinária desta quarta-feira (12), às 18 horas, o projeto de lei que dispõe sobre a isenção de cobrança de tarifa nas vagas de estacionamento controlado (denominadas Zona Azul), até o limite de duas horas, para pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) devidamente cadastradas pela Prefeitura de Suzano. A propositura é de autoria do vereador Artur Takayama (PL).

O projeto de lei considera pessoas com TEA aquelas diagnosticadas por médico habilitado, com apresentação de laudo médico que ateste a condição, e cadastradas no sistema da Prefeitura. O credenciamento será realizado de forma automática para quem já possui registro. No caso de novas inscrições, será necessário apresentar laudo médico atualizado e documentação conforme regulamentação das secretarias competentes.

Os veículos isentos pelo limite de até duas horas poderão ser identificados por um selo ou documento, de forma a facilitar a fiscalização e garantir o uso adequado das vagas voltadas para pessoas com TEA. O projeto também prevê a adoção de penalidades no caso de uso indevido das vagas.

Na justificativa, Takayama explica que o projeto tem o objetivo de “promover a inclusão e o acesso à cidadania plena para pessoas com TEA. “O autismo é uma condição reconhecida pela Lei Brasileira de Inclusão (lei federal 13.146/2015), que considera o Transtorno do Espectro Autista como uma deficiência. Isso garante que pessoas com TEA tenham direito a uma série de benefícios e políticas públicas de apoio, incluindo a isenção de tarifas em áreas públicas de estacionamento”, detalha.

Vetos

Também estão na pauta da sessão ordinária de amanhã a votação de três vetos do Executivo. O primeiro deles é o veto total ao projeto de lei 118/2025, de autoria da Mesa Diretiva, que dispõe sobre o artigo 71 da lei complementar 190/2010 para os servidores da Câmara de Suzano.

O segundo é o veto parcial ao projeto de lei que institui a Semana Municipal de Conscientização e Prevenção à Obesidade Infantil nas Escolas de Suzano, de autoria do vereador João Batista Nogueira de Azevedo (PRD), o João Sabugo. E o terceiro é o veto parcial à propositura que institui no calendário oficial do município o Dia Municipal de Conscientização e Orientação sobre o Lúpus, a ser comemorado anualmente no dia 10 de maio, de autoria do parlamentar Marcos Antonio do Santos (PRD), o Maizena.

Também está na pauta a discussão e votação do projeto de decreto legislativo de outorga da Medalha Antônio Marques Figueira a William Sarceli Rigo, proposta pelo vereador André Dourado (PT).

Acompanhe

A sessão ordinária é aberta ao público, que pode acompanhá-la na sede da Casa de Leis (rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista). Também é possível assistir de forma online, pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano) ou pela página do Legislativo no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano). A transmissão é ao vivo e fica disponível para consulta posterior.

