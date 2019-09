Projeto ‘Suzano Tem’ é apresentado para empresários e entidades

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, realizou na manhã desta quarta-feira (4) uma apresentação sobre o projeto “Suzano Tem” na sede da Associação Comercial e Empresarial (ACE).

A reunião contou com a participação de empresários e representantes de entidades, como o Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e Região (Sincomércio), Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Suzano (AEAAS), Associação dos Corretores de Imóveis de Suzano (Acoris) e BNI Infinity Suzano.

O projeto visa criar uma sinergia entre comércio, indústria, prestadores de serviços e instituições para divulgar e valorizar o que a cidade produz, a fim de fomentar um consumo mais amplo no próprio município, evolução de resultados melhores e maior arrecadação, fortalecendo assim a economia local. A ideia é unir as expertises de cada um e fazer com que os envolvidos possam se ajudar mutuamente. Este foi o primeiro encontro sobre o assunto.

“Vamos formatando o projeto a partir de reuniões de trabalho realizadas semanalmente entre prefeitura, entidades e lojistas. Queremos entender como cada um pode colaborar para que se crie um círculo virtuoso e assim movimentar o comércio e estimular que as pessoas consumam o que o município oferece, pois Suzano tem tudo do que precisamos. Só temos que definir de que forma iremos atuar em prol desse objetivo. Para isso, contamos com a participação e o empenho de todos”, ressaltou Loducca.

“É um projeto que, certamente, vai promover ações para Suzano e ajudar a movimentar os setores de forma sadia. Para as empresas, este é um bom canal e todos devem ter a consciência da importância da sua participação. Precisamos nos ajudar e gerar negócios internamente; pensar como parceiros e não como concorrentes”, disse o presidente da ACE, Fernando Fernandes.