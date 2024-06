Pronto-Socorro amplia enfermagem após alta demanda de pacientes por dia

A atual gestão do Hospital e Maternidade de Suzano (HMS) realizou avaliação de um mês do fluxo de atendimento da unidade e anunciou a necessidade de iniciar processo para ampliação de 10% no quadro de enfermagem, para melhor atendimento e conforto dos pacientes.

Desde a semana passada, pacientes reclamam da demora no atendimento no Pronto-Socorro (PS).

A dona de casa Valéria Cristina da Silva Gonçalves, por exemplo, tentou passar com a filha e reclamou da demora.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que o HMS opera com quadro completo de profissionais. “O atendimento tem sido de cerca de 600 pacientes/dia, dos quais 85% são casos leves, o que resulta em maior tempo de espera, conforme a classificação de risco. Os mais graves são priorizados”. De acordo com a secretaria, no último mês, a unidade obteve uma importante evolução de fluxos e processos, como melhora no giro de leitos, permitindo ampliação no número de pacientes atendidos e aplicação de conduta mais adequada.

No momento está em curso a implantação do prontuário eletrônico, a fim de evitar desperdício e garantir uma melhora na administração de estoque e economia de recursos financeiros. Um paciente que não quis se identificar disse que ficou das 10 até às 16 horas para receber atendimento. Outro ficou 5 horas dentro da unidade e desistiu.