Próxima edição do projeto 'Flashback no Parque' acontece dia 22 de setembro

A próxima edição do projeto “Flashback no Parque” vai acontecer no terceiro domingo deste mês (22/09), das 13 horas às17h30, no Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, no interior do Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador). O evento é gratuito e livre para todos os públicos.

O tema do evento será “Flashback By Friends” e contará com a participação especial dos convidados DJ Banban, DJ Ivan e DJ Zóio, que prometem entreter o público com clássicos dançantes que marcaram as décadas de 1970, 1980 e 1990.

Para o secretário José Luiz Spitti, o projeto é uma excelente oportunidade para a comunidade reviver grandes momentos da música, além de ser uma forma de promover a convivência e o lazer no espaço público. “Nossa intenção é oferecer à população um evento de qualidade, acessível e que celebre a diversidade cultural. Convidamos todos a participarem e curtirem uma tarde de muita música e nostalgia", afirmou o secretário de Cultura de Suzano.