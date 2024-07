Quatro dos 16 candidatos a prefeito com convenções registram candidaturas

Quatro candidatos a prefeito na região registraram suas candidaturas até esta terça-feira, conforme o portal do TSE, DivulgaCand.

Os candidatos registrados na plataforma são Pedro Ishi, de Suzano, Eduardo Boigues, de Itaquá, e Flávia Verdugo, de Poá. Os três são candidatos do PL. Em Santa Isabel, o candidato Kadu Barbosa, do Avante, aparece também.

Para vereador, Suzano já tem 20 candidaturas. Em Itaquá são 133 para vereador. Enquanto em Poá são 42. Santa Isabel aparece com 16.

As demais cidades ainda não aparecem com candidaturas a prefeito ou vereador registradas.

Ao menos 16 convenções já foram realizadas no Alto Tietê desde a semana passada.

Ainda nem todas foram registradas na Justiça Eleitoral.

Divulgacand

Com o início, em 20 de julho, das convenções partidárias das agremiações políticas e federações, a plataforma responsável pela divulgação das candidaturas registradas em todo o Brasil para as Eleições Municipais de 2024 (DivulgaCandContas) já pode ser consultada na página do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para a verificação das informações que começam a ser recebidas. O prazo final para que as convenções ocorram é 5 de agosto. Os pedidos de registro de candidaturas podem ser feitos até 15 de agosto.

A plataforma apresenta informações sobre todas as pessoas que pediram registro de candidatura à Justiça Eleitoral em diversos pleitos, as contas eleitorais e também as dos partidos políticos envolvidos. Os objetivos são garantir a total transparência dos dados, tornar disponível um conhecimento detalhado, assim como oferecer às eleitoras e aos eleitores mais subsídios para que possam escolher candidatas e candidatos aos cargos de prefeito e de vereador nas eleições de outubro.

Para acessar o sistema, não há necessidade de cadastro prévio ou de autenticação. Confira a seguir como utilizar a plataforma.