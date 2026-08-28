Samu atende 8 pessoas por hora; tempo médio de espera é de 20 minutos

Os municípios do Alto Tietê contam atualmente com pelo menos 28 ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), entre unidades de suporte básico, avançado e veículos de reserva técnica. Nos primeiros meses de 2026, o serviço realizou cerca de 35.848 atendimentos na região (5.974 por mês, 199 por dia e 8 por hora), enquanto o tempo médio de resposta das equipes fica em torno de 20 minutos, considerando os dados levantados pelo DS junto às administrações municipais.



A estrutura do Samu é regionalizada e, em algumas cidades, as ambulâncias podem ser deslocadas para outros municípios conforme a gravidade das ocorrências, a demanda e a regulação médica.



Em Suzano, a estrutura do Samu Regional conta com três Unidades de Suporte Básico de Vida (SBV), além de uma unidade de suporte básico em Poá e uma Unidade de Suporte Avançado de Vida (SAV), responsável pelos atendimentos nos dois municípios. Entre janeiro e julho, foram registrados 7.014 atendimentos. O tempo médio entre o recebimento da chamada e a chegada da equipe ao local é de 30 minutos.



Poá não possui uma base própria do Samu e é atendida pela estrutura instalada em Suzano.



Já o Consórcio Regional de Saúde do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Cresamu) atende Mogi das Cruzes, Arujá, Biritiba-Mirim, Guararema, Salesópolis e Santa Isabel. Em Mogi, são cinco ambulâncias de suporte básico e duas de suporte avançado. O consórcio também mantém quatro veículos de reserva técnica, que podem ser utilizados pelos municípios integrantes em casos de manutenção das viaturas titulares.

Pelo Cremasu, foram 17,9 mil pessoas atendidas

Entre janeiro e julho, o Cresamu registrou 17.947 chamados nas seis cidades. Mogi concentrou a maior quantidade, com 12.284, seguida por Arujá, com 1.801; Santa Isabel, com 1.199; Biritiba-Mirim, com 1.008; Guararema, com 1.004; e Salesópolis, com 651.



Entre as cidades atendidas pelo Cresamu, o menor tempo médio de resposta foi registrado em Biritiba-Mirim, com 15 minutos e 29 segundos, enquanto Santa Isabel apresentou a maior média, de 18 minutos e 59 segundos. Em Mogi, o tempo médio foi de 16 minutos e 34 segundos; em Arujá, 16 minutos e 7 segundos; em Guararema, 17 minutos e 22 segundos; e Salesópolis, 17 minutos e 42 segundos.

Em Ferraz de Vasconcelos, o Samu opera 24 horas com três ambulâncias, sendo uma de suporte avançado e duas de suporte básico. O município também possui uma viatura de reserva técnica. Nos primeiros sete meses do ano, foram registrados 6.345 atendimentos telefônicos e 3.351 envios de viaturas. A cidade apresentou tempo médio geral de resposta de 32 minutos e 31 segundos no período.

Considerando somente as ocorrências classificadas como emergências pelo médico regulador, a média foi menor, de 14 minutos e 39 segundos.

Em Itaquaquecetuba, o Samu dispõe de cinco viaturas operacionais, sendo uma de suporte avançado e quatro de suporte básico, além de duas unidades reservas. O tempo médio de resposta informado pelo município é de 15 minutos. Até o dia 23 de agosto, foram contabilizados 5.536 atendimentos neste ano.

Em Arujá, há uma ambulância de suporte básico instalada no município. A cidade também recebe apoio de duas unidades de suporte avançado disponibilizadas pelo consórcio regional para ocorrências de maior complexidade. A prefeitura informou que não trabalha com um tempo médio fixo de resposta.

De janeiro a junho, foram registrados 1.959 atendimentos, sendo 348 em janeiro, 343 em fevereiro, 337 em março, 283 em abril, 329 em maio e 319 em junho.