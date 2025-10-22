Rede Pocante promove encontro sobre comunicação com importância para fortalecimento de instituições

A Rede Pocante organiza uma nova edição do “Café, Projetos e Terceiro Setor”. Em outubro, o encontro será realizado em parceria com o Educom Alto Tietê, projeto idealizado pela educomunicadora Suéller Costa, que mediará a palestra “Você é o que compartilha? O compromisso com histórias que inspiram, impactam e mobilizam as ações do Terceiro Setor”, voltada a membros de organizações sociais e lideranças comunitárias da região. O encontro está marcado para o dia 29 de outubro, quarta-feira, das 8h30 às 12h00, no Sincomércio Mogi das Cruzes. A atividade integrará a programação regional da 3ª edição da Semana Brasileira de Educação Midiática, que é o organizada pela jornalista e professora especialista em Educomunicação, com o objetivo de promover o uso responsável das mídias, em prol do empoderamento social por meio da utilização criativa das tendências comunicacionais.

Baseando-se nos princípios semeados pela Educomunicação - que será apresentada pela convidada -, o diálogo propõe uma reflexão sobre como as instituições sociais desejam ser percebidas, como narram suas ações e como podem preservar sua essência e trajetória, para que, com veracidade, encantem o seu público, cada vez mais envolto por uma avalanche de conteúdos digitais, os quais têm dificultado a captura de atenção de muitos leitores.

A roda de conversa abordará o uso consciente das mídias em prol de uma comunicação que promova o empoderamento das instituições, que prezam por trabalhos sociais que, de fato, fazem a diferença na sociedade. Destacará a potência da Educomunicação para fomentar histórias marcantes, orientando na construção de narrativas transmídias, que, pelas múltiplas linguagens, podem auxiliar os participantes na criação de uma imagem pública coerente, sensível e estratégica, fortalecendo sua presença digital com responsabilidade e autenticidade.

Participe e empodere sua instituição por meio da comunicação!

Semana Brasileira de Educação Midiática

O encontro deste mês é ainda mais especial! Ele integra a programação regional da 3ª edição da Semana Brasileira de Educação Midiática. A iniciativa – realizada em rede nacional - marca a participação do Brasil na Media and Information Literacy Week (MILWeek), da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), que acontece entre os dias 27 e 31 de outubro. O Alto Tietê marca presença na iniciativa, com o desenvolvimento de atividades organizadas pelo Educom Alto Tietê. Em parcerias com instituições da região, organizará palestras, rodas de conversas, oficinas ao público estudantil, professores, além da sociedade civil. Será uma semana com um ciclo de formações que visam ampliar o debate sobre a área educomunicativa e sua potencialidade para o orientar quanto à imersão responsável na cultura digital.

Rede Pocante

A Rede Pocante é uma instituição sem fins lucrativos que tem como princípio tornar as instituições mais autônomas, autênticas e resilientes. Promove encontros gratuitos e mensais para profissionais e instituições do Terceiro Setor no Alto Tietê, visando fortalecer, capacitar e conectar as organizações e os indivíduos, potencializando o impacto socioambiental na região.

Educomunicando

Suéller Costa é jornalista, pedagoga, educomunicadora e pesquisadora. Doutoranda em Educação (FEUSP). Mestre em Ciências da Comunicação (ECA/USP). Especialista em Educomunicação (ECA/USP). Sócia da ABPEducom (Associação Brasileira dos Profissionais em Educomunicação) e APEP (Associação dos Professores de Escolas Públicas). Idealizadora do Educom Alto Tietê, que desenvolve projetos em educação midiática, tecnológica e digital e atua com formação docente em educação midiática/educomunicação, com foco em alfabetização midiática, tecnológica e digital. Vencedora em vários prêmios voltados à Educação, a especialista procura levar os seus conhecimentos a educadores, estudantes, formadores da região, a fim de mostrar a potencialidade da Educomunicação nos percursos didático-pedagógicos nos ensinos formal, não formal e informal.

“Você é o que compartilha?”

O compromisso com histórias que inspiram, impactam e mobilizam as ações do Terceiro Setor”

Data: 29/10/2025 – quarta-feira

Horário: 08h30 às 12h00

Local: Sincomércio Mogi das Cruzes

Endereço: Rua Coronel Souza Franco, 74, Centro, Mogi das Cruzes

Entrada gratuita

Redes sociais: @suellercosta @educomaltotiete @redepocante_sp