Região conta com, pelo menos, 1,2 mil câmeras; parte tem Detecta

A região do Alto Tietê conta com, pelo menos, 1,2 mil câmeras de monitoramento, além de sistemas inteligentes que ajudam na fiscalização. As cidades que responderam aos questionamentos foram Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Guararema. As demais não retornaram até o fechamento desta reportagem.

Suzano conta com 117 câmeras em vias do município, de acordo com a Prefeitura. Desse total, 42 são do sistema Detecta do Governo do Estado de São Paulo, que estão espalhadas em 14 pontos do município.

A administração explica que o sistema Detecta está interligado à Central de Segurança Integrada (CSI), que é responsável pelo monitoramento por câmeras de Suzano, local onde há presença de integrantes da Guarda Civil Municipal (GCM) e Polícia Militar, além de profissionais da Educação (escolas) e Transporte e Mobilidade Urbana (trânsito). A Prefeitura destacou que o Detecta é feito para monitoramento inteligente por meio do uso de câmeras e é combinado com o maior banco de dados de informações policiais da América Latina.

Em Mogi, a Prefeitura explicou que conta com a Muralha Digital Inteligente, que opera na cidade desde o segundo semestre do ano passado. A muralha conta com equipamentos de monitoramento nas entradas e saídas da cidade e em vias importantes de ligação entre regiões da cidade.

A administração afirma que os equipamentos contam com leitura das placas dos veículos, que são interligadas ao Sistema Detecta e operadas pelo Centro de Operações Integradas (COI), da Guarda Municipal.

De acordo com a Prefeitura, todos os veículos que passam pelos equipamentos são monitorados e, em caso de pendência criminal ou alguma irregularidade, é dado o alerta ao COI, que aciona a Guarda Municipal para adotar providências de abordagem do veículo. A administração disse que a Polícia Militar está presente no COI, dentro do trabalho de monitoramento da cidade, e as informações são compartilhadas com as Polícias Militar e Civil.

A Prefeitura de Itaquá informou que a cidade conta com 20 câmeras instaladas nas entradas e saída da cidade, interligadas por um servidor que possui um sistema inteligente de leitura de placas de veículos. Esse servidor, chamado de Muralha Eletrônica, emite relatórios por hora, além de monitorar a restrição de caminhões em quatro ruas de grande fluxo de veículos.

O monitoramento também é feito por meio de lombada eletrônica na Rodovia Alberto Hinoto e nas Avenidas Almiro Dias e Ítalo Adami, buscando inibir o tráfego em alta velocidade nesses locais onde concentram grande fluxo de pedestres, além de existir um histórico de acidentes e atropelamentos. A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquá tem acesso ao sistema para auxiliar nas investigações e na identificação de suspeitos.

Em Ferraz de Vasconcelos, existem 166 câmeras de monitoramento espalhadas pela cidade, com um processo de expansão ocorrendo para chegar a 200 câmeras. Deste total, são 48 que estão conectadas ao sistema Detecta.

A administração explicou que quando um veículo passa pela câmera, é detectado e as informações ficam no sistema. Caso seja um automóvel roubado, furtado ou envolvido em uma ação criminosa, o sistema informa aos operadores que tomarão a decisão de abordar ou acompanhar. A administração disse que “de nada adiantaria ter o melhor sistema de captação de imagens se o fator humano não aproveitasse isso”. Ou seja, a Guarda Civil Municipal (GCM) e a polícia militar mantém uma fácil comunicação na cidade, “pois um auxilia o outro nas demandas, realizando o trabalho integrado”. A Prefeitura finalizou afirmando que o sistema é essencial para a prevenção de infrações penais e administrativas. Com ele, é possível dar maior eficiência nas atividades de segurança pública, ao permitir a observação de diversas áreas do município num só lugar, otimizando todo o direcionamento das viaturas.

A Prefeitura de Guararema disse que a cidade conta com mais de 250 câmeras de segurança, todas estando vinculadas ao Centro de Segurança Integrada (CSI), que teve participação direta em mais de 220 ocorrências em 2023. O equipamento está todo ligado ao Detecta.