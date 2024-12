Região contabiliza 3 mil vagas de estacionamento e vê desafio de atender 600 mil motoristas

O Alto Tietê tem mais de 3 mil vagas de estacionamento destinadas ao comércio, de acordo com a estimativa do Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e Região (Sincomércio). São cerca de 600 mil motoristas na região. A entidade, inclusive, entende que o número atual de vagas é bom.

Para o fim do ano, o sindicato não precisou fazer pedidos para aumentar o número de vagas de estacionamento no centro de Mogi.

"Em Mogi, não precisamos pedir para utilizar as ruas Paulo Frontin, Flaviano de Melo e Coronel Souza Franco porque já estava autorizado. Não precisamos pedir de novo para a Prefeitura. Inclusive, foi liberado até a mais do que a gente pediu", disse o presidente do Sincomércio, Valterli Martinez.

Além dessa área central, Valterli disse que o sindicato está estudando as áreas em Braz Cubas e na Rua Thuller, que são locais com alto movimento no comércio. "Não é momento de mexer muito, todas as áreas que sempre pedimos estão liberadas, não é a hora de tentar qualquer tipo de movimento na área central. O que estamos avaliando são pontos comerciais de bairros, como em Braz Cubas e na Rua Thuller. São pontos que têm bastante comércio".

De acordo com o presidente, outras cidades da região não precisam de um pedido de aumento de vagas. "Em Suzano, Itaquá, Ferraz não temos problemas com vagas de estacionamento", disse.

Valterli disse que o número atual de mais de 3 mil vagas destinadas ao comércio regional é bom, "mas precisa melhorar com mais vagas de estacionamento particulares e ruas com sistemas de rotatividade".

O presidente explicou os estudos para essa melhora citada.

"Estive em reunião com o prefeito Rodrigo Ashiuchi e tratamos de facilitar o acesso dos carros às áreas centrais e aos pontos comerciais de bairros. Estamos apenas conversando e validando a melhor maneira. Por enquanto, apenas estudos. Está dando certo com o que fizemos no passado, então não vamos mexer muito"