Região descarta 'tenda de higienização' como fez Osasco em estação de trem

As cinco cidades do Alto Tietê que possuem estações da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) descartam a implantação de tendas de higienização nas saídas das estações de trem da região. No Estado, a Prefeiura de Osasco desenvolveu projeto pioneiro neste sentido. Dos municípios consultados pela reportagem, apenas Mogi das Cruzes disse que, por se tratar uma medida nova na prevenção ao coronavírus, a implantação de uma estação de higienização "será analisada pelas equipes técnicas da administração municipal".

A cidade de Poá informou que não há nada neste sentido programado para ser feito na cidade. Em Suzano, a prefeitura disse que, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, não há planos para esta medida.

Itaquaquecetuba informou que, no momento, ainda não há estudos sendo realizados para a implantação desta medida. Já a prefeitura de Ferraz de Vasconcelos informou que, no momento, a cidade ainda não possui esse projeto, mas reforçou que outras medidas estão sendo tomadas pela municipalidade, como "ações de aplicação de álcool em gel e orientação na entrada e saída das feiras livres, serviço essencial na cidade".

Além disso, a gestão informou que equipe a Vigilância Sanitária tem estado presente no horário de compras para realizar a distribuição de panfletos, bem como prestar informações aos usuários e feirantes.

De acordo com a CPTM, a equipe responsável pela limpeza está realizando a higienização dos trens nas estações, terminais e pátios diariamente para garantir um transporte limpo e seguro para aqueles que precisam sair de casa. Além dos trens, os corrimãos, bilheterias, catracas e as demais superfícies de contato presentes nas estações também estão sendo higienizadas diariamente.

A prefeitura de Osasco é a pioneira na ação no Estado de São Paulo. A Secretaria de Saúde do município instalou uma Estação de Higienização no centro da cidade. A tenda, montada em frente à CPTM, borrifa um vapor de sobre a população que passa pelo local.