Região deve abrir até 2 mil vagas de empregos temporários

A expectativa para este fim de ano é que o comércio da região gere entre 1,5 mil a 2 mil vagas de empregos temporários. A previsão é do presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio (Sincomerciários), Jair Mafra. O setor de vestuário deverá dominar 50% da demanda de serviços, com possibilidades de efetivação.

Mafra considera a criação de vagas temporárias como um termômetro da expectativa do setor para as vendas de final de ano. "Quanto mais vagas, maior a expectativa de aumento nas vendas. Outro fator sobre as vagas temporárias é que muitas vezes o empregado não é efetivado logo após o término do contrato temporário, mas, geralmente, no decorrer do ano, quando abre uma vaga de trabalho, as empresas chamam primeiro aqueles empregados que já trabalharam de forma temporária", orienta.

De acordo com o presidente, as vagas costumam surgir conforme o setor do comércio, sendo que as contratações temporárias para o período se iniciam em outubro, devido ao Dia das Crianças. Contudo, a oferta maior acontece a partir de novembro para as vendas de final de ano. "O volume de vendas cresce no último trimestre, inclusive pelo 13º salário na economia. A expectativa sempre é de que as vendas sejam melhores do que se viu no decorrer do ano e cheguem próximas as vendas de anos anteriores".

Contratação

Para o presidente da Associação Comercial e Empresarial (ACE), Neder Romanos, as vendas de fim de ano são responsáveis por quase 50% do faturamento anual. "Todos os ramos devem contratar no período. Desde vendas à construção, montadoras, linha de produção, segurança, atendimento, entre outros serviços. Não há um ramo sequer que não aumente os funcionários", disse. Já o presidente do Sincomércio Mogi das cruzes e Alto Tietê, Valterli Martinez, destaca que 10% das vagas temporárias têm chances de ser absorvido pela empresa. "Mantendo isso, já é um resultado positivo para o desemprego".

Martinez ainda afirmou que a entidade realizará um estudo sobre as principais ofertas de emprego em cada setor. "Apostamos que as contratações para vestuário e calçados estará no topo, com 50% das vagas. Logo e seguida, supermercados com 25% e outros 25% fracionados em lojas de móveis, departamento, farmácias e outros seguimentos. A indústria teve um crescimento inesperado de 6,5%. Com o aumento de vendas, acredito que vai ter uma participação boa".

Perfil

Segundo o representante do Sincomerciários, não há um perfil pré-definido de trabalhadores que têm mais chances de serem contratados. "Geralmente, as empresas fazem seus treinamentos e suas capacitações específicas para o sistema de trabalho e para os produtos; A principal orientação para quem pleiteia uma vaga no comércio, sendo fixa ou temporária, é saber se relacionar com as pessoas. Precisa ter capacidade de entender os clientes e gostar de ajudar a satisfazer as necessidades. Além disso, precisa ter boa apresentação, estar atualizado, interessado e ter noções de informática".